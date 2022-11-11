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台北NPO聚落座談 李安妮挺陳時中：最有溫度的人

2022/11/11 19:24（11/11 19:46 更新）
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民進黨台北市長候選人陳時中（後排右3）10日參訪台北NPO聚落，承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。（陳時中競選總部提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月11日
民進黨台北市長候選人陳時中（後排右3）10日參訪台北NPO聚落，承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。（陳時中競選總部提供）中央社記者蕭博文傳真 111年11月11日
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（中央社記者蕭博文台北11日電）民進黨台北市長候選人陳時中昨天參訪台北NPO聚落，與李登輝基金會董事長李安妮等人座談。李安妮稱許陳時中是最有溫度的人，希望作為首都的大家長，來為第三部門施力。

台北NPO聚落位於台北市重慶南路及寧波西街交叉口，現址原為北一女中教師及眷屬宿舍，屋齡超過50年，2018年進行老屋整修後，現由北市府委託Impact Hub Taipei營運管理。

陳時中競選總部今天發布新聞稿表示，陳時中昨天參訪台北NPO聚落，參與者包括Impact Hub Taipei共同創辦人暨執行長陳昱築、10個INGO與NPO組織，及財團法人李登輝基金會董事長李安妮作為貴賓與會座談。

李安妮提到，把屋齡50幾年的老房子打造成夢想中的「家」，成為第三部門的匯集處，更有國際組織進駐，創造更多可能，這個投資非常值得，這裡的每一個組織和成員，她都非常佩服。

李安妮強調，不只是「私」部門要投資，政府也得加入，要做真的適合NPO進駐的地方；李安妮稱許陳時中是最有溫度的人，希望作為首都的大家長，來為第三部門施力，給予更多資源。

陳時中則表示，將來會朝永續前進，由市府投入資源支持、提供機會，讓組織團體願意參與，能穩健成長，進而回饋社會，透過大家一起方方面面來合作、努力，形成好的循環。

陳時中說，市長最重要就是要和市議會溝通，尤其NPO要看長遠，因此他上任後會成立國際事務局，由專門人才處理相關事務，可使用的空間也會認真尋找，無論是青年的專屬空間，還是像這裡的空間共享概念，大家有經驗來互相串聯。

陳時中最後表示，他曾在此，也就是原本的教職員宿舍中補習，與這個地方很有緣、很親切，承諾未來當上市長，會全力支持NPO聚落，讓年輕人有發展自己理想的地方。（編輯：吳協昌）1111111

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