新北選前之夜場地爭議 游錫堃稱8年前也遭打壓

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（中央社記者王鴻國新北12日電）立法院長游錫堃今天到新北出席活動指出，民進黨新北市長候選人林佳龍談到選前之夜場地申請遭打壓、新北市府黑箱作業，他8年前競選新北市長也遇到同一套手法，這手法不可取。

游錫堃上午出席忠孝橋下萬人健走活動，他呼籲大家支持林佳龍及民進黨新北市議員參選人陳啟能等人，以及支持18歲公民權修憲複決投票。

林佳龍致詞時表示，將推動成立新北市體育局發展運動休閒等活動，推動國民體育及運動產業發展，也將實施游錫堃8年前參選新北市長的危老都更等政見。

游錫堃、林佳龍接受媒體聯訪時，媒體詢問，對於林佳龍申請選前之夜場地爭議的看法。對此，游錫堃指出，詳細情形雖不了解，但這與8年前是同一套手法，這手法不可取。

林佳龍表示，他遭到游錫堃8年前所遇到的相同遭遇，新北市府黑箱作業且球員兼裁判、先射箭再畫靶，他借不到板橋第一運動場前廣場。

林佳龍指出，8月時申請板一運動場廣場附近區運路，板橋區公所指稱要選前1個月再申請，同仁就在10月25日搶頭香，按規定提出申請，但等了10多天仍因安全理由不同意出借，他認為這理由只是藉口。

他表示，這與游錫堃8年前申辦選前之夜遭打壓的遭遇一樣，他的競選團隊已請專家評估提出區運路舉辦選前之夜的交通維持計畫，安全上沒有問題，可以與選舉對手各辦各的活動，基於捍衛憲法保障人民有集會及結社自由， 他仍會爭取在區運路附近舉辦選前之夜。

針對昨晚耶誕城活動才開辦就出現年輕人持刀到場遭警方逮捕一事，林佳龍表示，希望耶誕城活動能辦得很成功，但他也接到很多陳情，包括交通堵塞、噪音及雷射光害等問題，由於舉辦時間長達53天，希望新北市府能加強維安，確保參加活動民眾的安全。（編輯：戴光育）1111112