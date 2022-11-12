更多編輯台推薦新聞：
59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高
生活

影片／黑面琵鷺嘉義布袋棲地保育有成 逾千隻過冬創新高

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北5/300
首頁 / 政治

新北選前之夜場地爭議 游錫堃稱8年前也遭打壓

2022/11/12 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北12日電）立法院長游錫堃今天到新北出席活動指出，民進黨新北市長候選人林佳龍談到選前之夜場地申請遭打壓、新北市府黑箱作業，他8年前競選新北市長也遇到同一套手法，這手法不可取。

游錫堃上午出席忠孝橋下萬人健走活動，他呼籲大家支持林佳龍及民進黨新北市議員參選人陳啟能等人，以及支持18歲公民權修憲複決投票。

林佳龍致詞時表示，將推動成立新北市體育局發展運動休閒等活動，推動國民體育及運動產業發展，也將實施游錫堃8年前參選新北市長的危老都更等政見。

游錫堃、林佳龍接受媒體聯訪時，媒體詢問，對於林佳龍申請選前之夜場地爭議的看法。對此，游錫堃指出，詳細情形雖不了解，但這與8年前是同一套手法，這手法不可取。

林佳龍表示，他遭到游錫堃8年前所遇到的相同遭遇，新北市府黑箱作業且球員兼裁判、先射箭再畫靶，他借不到板橋第一運動場前廣場。

林佳龍指出，8月時申請板一運動場廣場附近區運路，板橋區公所指稱要選前1個月再申請，同仁就在10月25日搶頭香，按規定提出申請，但等了10多天仍因安全理由不同意出借，他認為這理由只是藉口。

他表示，這與游錫堃8年前申辦選前之夜遭打壓的遭遇一樣，他的競選團隊已請專家評估提出區運路舉辦選前之夜的交通維持計畫，安全上沒有問題，可以與選舉對手各辦各的活動，基於捍衛憲法保障人民有集會及結社自由， 他仍會爭取在區運路附近舉辦選前之夜。

針對昨晚耶誕城活動才開辦就出現年輕人持刀到場遭警方逮捕一事，林佳龍表示，希望耶誕城活動能辦得很成功，但他也接到很多陳情，包括交通堵塞、噪音及雷射光害等問題，由於舉辦時間長達53天，希望新北市府能加強維安，確保參加活動民眾的安全。（編輯：戴光育）1111112

游錫堃
郭國文宣傳台南虱目魚及石斑魚 盼全民力挺 接見日本沖繩縣議員 游錫堃盼加強琉球和宜蘭交流
林佳龍
首度合體余天車掃 林佳龍：開票日才知鹿死誰手 台中市府被控變賣社宅用地 盧秀燕駁斥
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台北NPO聚落座談 李安妮挺陳時中：最有溫度的人