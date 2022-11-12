柯文哲指不是接班人 黃珊珊：是我在選舉

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台北市長柯文哲提到無黨籍台北市長候選人黃珊珊不是接班人。黃珊珊（中）12日接受媒體聯訪表示，因曾擔任北市副市長，才確定有資格及能力帶領城市，現在是自己要選，且未來4年、8年也是自己在做事。中央社記者劉建邦攝 111年11月12日

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市長柯文哲提到無黨籍台北市長候選人黃珊珊不是接班人。黃珊珊今天表示，選舉是自己在選，因曾擔任北市副市長，才確定有資格及能力帶領城市，未來也是自己在做事。

黃珊珊上午前往松山奉天宮參拜，會後接受媒體聯訪。記者詢問，台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會今天登場，黃珊珊先在臉書（Facebook）發文指出投給最有料的候選人，台北就會贏，是否在政見會要主打市政議題。

黃珊珊對此指出，對於很多市民而言，可能現在要判斷讓誰當下一任台北市長時，市民其實會焦慮思考下一任市長是否可立刻上手，還是需要在實習2年？

她說，柯文哲曾提過擔任市長前2年也是要重新摸索，她當21年市議員也是曾摸索4年，所以要搞熟台北市政，需1、2年時間，但市長要帶領城市及公務員往前走，沒時間等某人磨合、學習，應選擇帶領城市的人，而不是說空話的人。

記者提問，對於柯文哲提到黃珊珊不是接班人或合夥人、是最好的市長人選的看法。

黃珊珊回答，選舉是自己在選，曾是北市副市長，這是不可抹煞事實，因擔任副市長，才確定有資格及能力帶領城市，現在是自己要選，且未來4年、8年也是自己在做事。

記者再問，近期選戰策略是否要搶攻中間的游離選票且會主攻國民黨台北市長候選人蔣萬安。

對此，黃珊珊指出，爭取選票是候選人會做的事，她一向就事論事，還是要訴諸選民，且近期民調顯示，中間游離選民比藍綠版圖更大，重點在於爭取理性中間選民支持，這是每名候選人都會爭取的。

至於臉書發文指藍綠提及台北市一成不變、此話是政治謊言，黃珊珊說，很多人會故意提城市一成不變，但市民在過去8年應可感受到台北的進步，藍綠應收回相關說法，台北的進步是有目共睹。

選舉投票日倒數，針對藍綠近期規劃相關大型造勢活動，黃珊珊指出，選戰只剩2週，自己資源不多，直接訴求的就是偉大市民，這次選舉中間選民會決定台北的未來。

她說，投票封關日前夕，會有各種不同民調出爐，並透過媒體操作，因媒體是遭政黨控制，但自己團隊做的民調與比較客觀的民調相比，她是坐二望一，且在誤差範圍內，只要民眾願意出來投票，她就會勝選。

對於台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安的辦公室基金議題，黃珊珊表示，新竹的事，她沒時間管太多，且若當選市長，北市勞動局該查就查，目前是北市府職權，就依法辦理。（編輯：戴光育）1111112