女醫師相挺 讚陳時中不曾在權力世界迷失價值

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（中央社記者蕭博文台北12日電）民進黨台北市長候選人陳時中競總今天舉行「女醫師挺阿中」記者會，牙髓病專科醫師闕玲惠表示，她與陳時中有35年交情，肯定陳時中不曾在權力世界迷失價值，是市民最佳選擇。

「女醫師挺阿中」記者會今天上午於陳時中競選總部舉行，超過20名女醫師身穿醫師袍到場，喊出「女醫挺阿中，台北要阿中」口號。

台灣女醫師協會理事長、醫師賴瓊慧致詞時表示，陳時中在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗疫過程展現領導能力，帶領醫療人員、全國人民創造世界上數一數二的優秀成績，卻被另外2名候選人扭曲抹黑，令人感到不捨與不公平。

牙醫全聯會女牙醫師委員會執行長、醫師嚴雯馨指出，陳時中令她印象深刻且感動的，不只是抗壓性非常好，有著超人體力與耐心，還包括在防疫近1000天內一直沒有改變同理心、耐心，更難得的是能夠服眾，讓菁英願意接受指揮調度，一起把事做好。

闕玲惠談到，她與陳時中有35年交情，過去共同為台灣牙科努力，陳時中擁有快速找出問題、有效解決問題的特質，肯定陳時中是乾淨的牙醫師，不曾在權力世界迷失人格與價值，會是台北市民的最佳選擇。

陳時中致詞時指出，他一直希望做改變社會、對社會有用的人，不知不覺接了一些工作，把自己弄得很累；他在疫情期間努力900多天，看到疫情結束的曙光，疫情控制到一定水平，死亡率達到控制，居家醫療也上軌道，看到自己成長的家鄉有點停滯，才毅然決然參選。

他說，參選前就知道選舉是殘酷的，以前人說政治是骯髒的，但問題是若沒有經過這樣的歷練，就無法突破極限，未來參與政治也無法做好事情；因此他認為選舉期間各種攻擊都是一種歷練，希望經過歷練以後，讓他若當市長時處理事情能更平順。

陳時中表示，選舉會過去，歷史會留下來，每個人都要對自己過去的歷史負責，現在疫情比較平穩，有些人就不斷消費疫情，忘記當初大家如何辛苦，為了政治利益消費疫情是不對的。

他說，「光榮印記不容抹滅，歷史會記住我們曾經在我們崗位做了應該做的事情，對社會有一定貢獻。」未來若當市長還是會秉持這樣的精神，做應該做的事情，把事情做好。（編輯：戴光育）1111112