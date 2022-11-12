回擊蔣萬安批評 陳時中：講口罩之亂良心何在

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨台北市長候選人陳時中競選辦公室12日上午舉行「每日一挺 女醫師挺阿中暨公布『每日一曲』記者會」，包含台灣女醫師協會理事長賴瓊慧（前右1）等人出席力挺。中央社記者鄭清元攝 111年11月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北12日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安昨天點名疫苗、口罩、快篩3大亂。民進黨台北市長候選人陳時中今天指出，當初趕時間生產口罩、讓口罩實名制上路，連這樣都要講口罩之亂，講這話的人良心何在。

蔣萬安昨天表示，陳時中在有權力的時候就已經在亂搞，從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗之亂、口罩之亂、快篩之亂，都造成很多民眾感受到不公平對待。

陳時中今天上午出席「女醫師挺阿中暨公布每日一曲記者會」，會後接受聯訪時，做出上述回應。

陳時中說，當初缺乏口罩是因為大部分生產線都在中國，因中國也停止出口口罩，大家好幾天幾乎沒睡，拚命趕著在過年後讓口罩實名制快速上路，在最短時間內生產口罩，連這樣都要講口罩之亂，講這話的人良心何在。

陳時中反問蔣萬安，在立法院到底替人民做多少事情，別人在忙，蔣萬安在噴口水。

媒體詢問，無黨籍台北市長候選人黃珊珊在臉書（Facebook）貼文表示台北雙子星已正式開工，藍綠說台北「一城不變」是最大的政治謊言。對此，陳時中表示，開工當然很好，有進步都是好事，但也沒有進步太快。

陳時中競選總幹事吳思瑤補充說明，過去她擔任台北市議員時，雙子星案延宕多年、多次流標，從前台北市長郝龍斌到現任台北市長柯文哲手上，當初期待柯文哲上任後趕快解決，卻在8年任期最後的時間趕快簽約上路，這樣子的延宕還敢拿來說嘴。

媒體提問，如何準備今天登場的台北市長選舉公辦政見會。

陳時中回答，將平鋪直敘地說明參政想法，並對其他候選人這段時間的表現作一些批評，也會提出政見讓大家討論，就是以平常心，把應該講的講出來。

媒體追問，最後2週的選戰步調。對此，吳思瑤表示，會有非常多元、豐富、紮實的規劃，廟口開講會繼續加碼，最後1週會進行12區的搭車掃街，但希望不要造成市民困擾、交通影響，會有效率地規劃。

陳時中指出，打陸戰時市民都非常熱情，難免對交通造成阻礙，希望市民盡量注意不要妨礙交通，若有妨礙也請大家包涵。

針對有民調顯示仍落後蔣萬安，陳時中表示，這次選舉一定要贏，也一定會贏，民調有許多面向可以參考，但「市場掃街、廟口開講都是最真實的民意，我們有感受到了。」（編輯：戴光育）1111112