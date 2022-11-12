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為高端梭哈 薛瑞元：國民黨選舉選到有點失去理智

2022/11/12 12:05
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（中央社記者沈佩瑤台北12日電）衛福部長薛瑞元近日和國民黨團數度為高端疫苗交火，並表示會「梭哈」跟國民黨團書記長李德維搞到底。薛瑞元今天說，國民黨選舉選到有點失去理智，自己沒有要吵架，每次都客客氣氣。

衛生福利部部長薛瑞元昨天赴立法院備詢，國民黨立委賴士葆質詢時表示，就是因為行政院長蘇貞昌跟立委大小聲，現在部會首長也跟立委大小聲，包括薛瑞元。

薛瑞元今天上午出席2022台灣醫學週台灣聯合醫學會學術演講會，並在會前接受媒體聯訪時表示，他覺得國民黨選舉選到有點失去理智，對事情沒有辦法大家好好討論，「我也沒有吵架」，並說賴士葆糾正他之後，每次都客客氣氣、語氣溫和地跟對方討教。

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此外，隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，11月14日起確診者居家照護期間縮短為5天，但仍可能有民眾在11月26日無法外出投票。中央流行疫情指揮中心昨天說，不會提供確診者名單給投開票所，也不會在投開票所現場受理違反防疫規定檢舉。

對於事後檢舉如果成立，是否依法開罰至少新台幣20萬元。薛瑞元表示，「可能」，因事後查證非常容易，有去投開票就會有領票紀錄，有沒有確診指揮中心可查，跑都跑不掉，事後追查相對容易。（編輯：張芷瑄）1111112

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