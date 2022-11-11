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蔣辦質疑高端下架新聞稿 莊人祥：還在澄清欄目

2022/11/11 19:00
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（中央社記者沈佩瑤台北11日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安競選辦公室召開記者會，質疑高端把中資丘以思生技公司相關新聞稿下架。疫情指揮中心今天說，近期沒跟高端聯絡，相關新聞稿目前仍放在澄清說明的項目下。

蔣辦今天舉行「敲中大會05：只顧高端、不護國安—揭露高端疫苗採購涉違反政府採購法之國安規定」記者會，質疑高端把中資丘以思生技公司相關新聞稿下架，批「國安遇到高端就轉彎」，要前任衛福部長陳時中及現任部長薛瑞元說清楚。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，他不知道高端下架了什麼，「我們不像蔣萬安團隊天天盯著高端」，但很可以確定的是，最近沒有跟高端公司聯絡討論任何事情，這跟衛福部無關。

指揮中心發言人莊人祥稍早告訴中央社記者，高端公司的丘以思新聞稿目前是放在澄清說明的項目下。

此外，隨國境解封，過去2年因防疫造成很少接觸COVID-19以外病毒，形成「免疫負債」，近來有基層診所醫師發現，一線、二線抗生素藥物的庫存拉警報， 甚至向廠商訂貨退燒糖漿還需要排單。

莊人祥說，經食藥署了解，上述事件為特定廠牌的抗生素藥物短缺，不過仍有其他廠牌相同成分、不同劑型的抗生素可以替代，因此食藥署並未收到退燒或感冒糖漿短缺的通報案件。

王必勝表示，食藥署有缺藥的通報平台，若發現藥物嚴重短缺時會啟動相關機制，並採取臨時性措施，不中斷供藥，衛福部會持續觀察及注意。（編輯：陳政偉）1111111

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