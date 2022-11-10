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為高端梭哈 李德維嗆薛瑞元先被關遭駁「很難說」

2022/11/10 23:13
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（中央社記者郭建伸台北10日電）衛福部長薛瑞元遭控告圖利高端，薛瑞元受訪直言，他會「梭哈」且跟國民黨團書記長李德維搞到底，並說兩人中有人會被關；李德維今天也在衛環委員會正面對決薛瑞元，反指薛瑞元會先被關，提醒他要小心。

李德維與國民黨團副書記長林思銘等人10日在立法院舉行記者會，質疑高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛福部疾管署充當槍手，替高端補考繳作業；李德維痛批衛福部「可惡、不要臉，玩法弄法」，並於當天前往北檢告發薛瑞元、疾病管制署長周志浩圖利。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請薛瑞元專案報告長照2.0的政策檢討，薛瑞元在進入會議室前受訪，直言他不是一個可以任人欺負的公務員，他會「梭哈」跟李德維搞到底，反正他們兩個人有一個人會被抓去關。

外界原以為進入司法程序後，雙方會暫時歇息停火，未料李德維近中午時現身衛環委員會，質詢薛瑞元並正面對決。

李德維指出，衛福部花幾新台幣幾十億元公帑採購高端，但高端在重大訊息公然說謊，經國民黨團檢舉後，衛福部仍無動於衷，根本尸位素餐。

李德維直言，他跟薛瑞元兩人都梭哈，一定要有一個人被關，「我看現在這樣子，是你準備要被關」；薛瑞元則馬上回應：「很難說」。

李德維詢問，薛瑞元覺得如何被欺負。薛瑞元表示，若是在國會殿堂質詢，他不會這般回應，但李德維已經去提告，這不屬於言論免責權，且他不認為自己做錯什麼事。

李德維反嗆，衛福部一直認為重大訊息發布不屬於自身責任，但EUA和疫苗採購都是衛福部管轄，痛批衛福部一直推卸責任。

李德維語重心長說，他不希望薛瑞元被關，但按照薛瑞元在備詢時所言，「你很危險，我很怕你被關」。（編輯：林克倫）1111110

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