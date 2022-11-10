疫苗效益報告爭議 莊人祥：公家執行公務可免IRB

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北10日電）國民黨團控告衛福部長薛瑞元、疾管署長周志浩圖利高端。指揮中心發言人莊人祥今天重申，疫苗保護力效益報告是針對所有疫苗，公務機關執行法定職務依法可免IRB審查。

國民黨立法院黨團書記長李德維、副書記長林思銘等人昨天在立法院召開記者會。林思銘指出，對於高端疫苗的保護力效益報告，竟然是由衛生福利部疾病管制署充當槍手，替高端補考繳作業，前往北檢告發薛瑞元、周志浩圖利。

對於是否反告國民黨團，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，他只能就指揮中心部分回應。

有關公告修訂特定藥物專案核准製造及輸入辦法，莊人祥說，疾管署本來就可以因應緊急公共衛生情事，擔任特殊藥品專案進口，修法只是在原有規範上進一步明定，沒有改變疾管署職責範圍。

莊人祥表示，高端公司本身就是藥商，其疫苗緊急使用授權（EUA）為自行向衛福部食品藥物管理署申請。

至於疾管署進行大數據分析為何免申請人體試驗倫理委員會（IRB）審查，莊人祥指出，衛福部前身、行政院衛生署在101年7月便已公告，其中明訂公務機關因執行法定職務，自行或委託專業機構進行公共政策成效評估研究，可免送審查。

莊人祥強調，分析疫苗保護效益是疾管署職責範圍，日前在高端疫苗保護效益評估專家會議上，疾管署所報告的內容是針對所有疫苗，並非只有高端。

此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期零星針對新興變異株如XBB等試驗研究指出，確實屬於很強免疫逃脫特性，即使最新次世代BA.5雙價疫苗的綜合抗體效價都降低不少，但仍比BA.1雙價疫苗或原始株疫苗為高。

羅一鈞呼籲，追加疫苗的主要目的在於預防重症和死亡，其次才是增加對抗輕症的保護效果，之前研究仍認為次世代疫苗能保持很高的T細胞反應，可維持預防重症效果，符合接種資格的民眾，都建議盡快接種。

莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗最快18日開打，莊人祥表示，將請各縣市衛生局預先規劃，當天或次日起提供相關接種服務，12歲以上都可以打。（編輯：管中維）1111110