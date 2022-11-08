蘇貞昌：高端審查專家學有專精 不應攻擊為公付出者

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（中央社記者王揚宇台北8日電）高端疫苗保護力通過專家審查，指揮中心指揮官王必勝昨天在臉書說明專家背景；行政院長蘇貞昌今天受訪表示，專家們學有專精，從各方檢證，國民黨為了選舉攻擊願意為公付出的學者專家，實在不應該。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，衛生福利部食品藥物管理署日前舉行高端疫苗保護效益評估專家會議，專家會議一致決議認同高端疫苗符合疫苗保護效益。外界要求公布專家名單，甚至質疑專家是否存在。

立法院會今天邀請蘇貞昌率相關部會首長施政報告，並備質詢。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝昨天在臉書說明，是否公布專家名單除尊重當事人意願，也避免遭受不必要騷擾和霸凌，但外界質疑專家是否存在，「令人匪夷所思」；王必勝雖然不公布名單，但透露專家背景。

蘇貞昌會前接受媒體聯訪指出，從專家小組的背景就能看出，他們都是學有專精，從各方面的專業來做學術、科學的檢證，而且14比0通過高端疫苗具保護力；王必勝公布的是審查委員背景，各界可從中看出，國民黨為了選舉還這樣攻擊這些願意為公付出的學者專家，實在很不應該。（編輯：郭無患）1111108