藍批高端報告是醜聞 綠委反指為謀選舉利益不道德

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疾管署提供疫苗保護效益分析資料惹議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗（中）、首席副書記長謝衣鳯（右）、立委費鴻泰（左）7日在立法院召開記者會表示，根本是國際級醜聞，將追究相關官員的責任。中央社記者郭日曉攝 111年11月7日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北7日電）疾管署提供疫苗保護效益分析資料惹議，國民黨團今天表示，根本是國際級醜聞，將追究相關官員的責任。民進黨團幹事長羅致政指出，疫苗相關議題非常科學、專業，國民黨始終想從中獲取政治或選舉利益，很不道德。

外界質疑高端疫苗保護效益分析資料來源，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥日前表示，那是衛福部疾管署因應公共衛生需求，針對所有疫苗效益所進行的分析，不是只有高端。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、立委費鴻泰等人今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，高端疫苗保護效益報告竟由疾管署當槍手代寫完成，國民黨團質疑衛福部為何要圖利高端？到底是誰做出決策，要疾管署當槍手，蔡政府必須說清楚、講明白。

曾銘宗指出，去年7月19日衛福部核准高端EUA，附加條件是專案核准製造期間，每月提供安全性監測報告，一年內需檢送國內外執行疫苗保護效益報告。換句話說，該提出報告的是高端，不是疾管署，顯然高端已經違反當時的附加條件。

曾銘宗說，蔡政府無法無天、目無法紀，竟敢護航高端到如此程度，根本是國際級醜聞，國民黨團給予最嚴厲譴責，國民黨團會追究相關行政官員的行政責任、法律責任跟政治責任。高端已違反當初給予EUA的附加條件，請衛福部依法撤銷高端EUA，並追償相關購買疫苗新台幣40.3億元公帑。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政接受中央社記者訪問時表示，牽涉到疫苗相關問題，是非常科學、專業的議題，但國民黨始終用政治來思考，想從中獲取政治或選舉的利益，這很不道德。

此外，羅致政表示，國民黨所做的抹黑，不是只有對民進黨台北市長參選人陳時中，而是整個台灣醫界的抹黑，疫苗是專業問題，不會有醫師會拿民眾的生命來開玩笑。（編輯：林興盟）1111107