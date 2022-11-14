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高端疫苗遭指採購價1081元 指揮中心：與事實不符

2022/11/14 18:16（11/14 18:22 更新）
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圖為施打後的高端疫苗空瓶。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎台北14日電）網路謠傳高端疫苗採購價格新台幣1081元，中央流行疫情指揮中心今天晚間嚴正澄清，這是不實訊息，內容與事實完全不符，強調政府疫苗採購是依法執行，將交由法制組處理。

高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗受關注，網路出現自稱高端6月離職員工謠傳高端疫苗採購價格1081元。指揮中心發布澄清稿指出，有心人士於批踢踢實業坊社群媒體中張貼造假契約，惡意散播不實疫苗採購單價，任意影射公務員涉嫌不法。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社記者，已於10月31日發布新聞稿說明國內COVID-19疫苗採購合約價金，這些資料都可查到，不明白為何出現謠言。高端公司已聲明6月無員工離職，契約內容也可能是涉嫌偽造，指揮中心將交由法制組處理，莊人祥重申無所謂價差存在，盼外界勿再有不實揣測，以訛傳訛。

據指揮中心10月31日發布新聞稿內容提及，「高端新冠肺炎疫苗採購合約」總價金為40億3000萬元整（含稅）；履約交貨數量合計為500萬劑，其中含20萬劑為「疫苗研發補助計畫」承諾贈與。

疫苗以「單劑量預充填針劑」與「多劑量劑型」2種劑型供應，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；另贈送20萬劑以多劑型包裝供應。（編輯：張雅淨）1111114

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