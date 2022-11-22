藍委質疑護航高端 王必勝：別因政治目的以訛傳訛

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北22日電）國民黨團總召曾銘宗今天指出，蔡政府護航高端疫苗，卻不符合法律程序、國際規範。指揮中心指揮官王必勝說，討論科學問題應就科學數據討論，不該因政治目的以訛傳訛。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。李德維指出，蔡政府護航高端的十大惡行，分別是先畫靶再射箭、世界首創擴大二期就給緊急使用授權（EUA）、護航高端阻擋疫苗進口、審查合約全面封存、二期實驗由中資公司進行、高端股價巨幅波動、高端售價遠高其他進口疫苗、逾期交貨卻少算違約金、保護效益審查逾期交卷、國際不承認。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，有關高端先簽約、EUA才通過的部分，是因當時疫苗緊缺，預採購情形普遍，包括AZ及莫德納疫苗都是在第2或第3期臨床實驗未完成前，即預採購，因疫苗的生產及檢驗至少需要2到3個月的作業程序。

王必勝說，預採購也有其條件，EUA通過才能產生效力，若沒有通過也沒有辦法採購，沒有任何不法。

至於通過EUA的標準，王必勝表示，除參考美國食品藥物管理局（FDA）指引，訂定「COVID-19疫苗台灣EUA技術性資料要求」查檢表，包含CMC、藥毒理、臨床資料等要求，並參考世界衛生組織（WHO）免疫橋接方法相關討論會議內容，訂定「台灣EUA審查療效評估基準」。

王必勝重申，30年是公文保存期限，合約保密期限則根據與每家公司簽訂內容不同，保密期限到了就會公開，日前已在立法院社會福利及衛生環境委員會中說明各家公開時間。

他並指出，WHO正擬草案，希望未來政府跟疫苗廠商的合約可以公開，但同時也提醒，目前各國跟各疫苗藥廠的合約都是保密，未來WHO通過台灣可跟進，都是按照全世界標準。

此外，王必勝嚴正澄清，有關媒體報導「衛福部找專家操弄數據」絕非事實，「高端公司報告」、「某臨床單位資料庫數據分析」及「疾管署大數據資料庫統計分析」共3份報告，為同時於「高端疫苗保護效益專家審查會議」上提報，做為審查資料，其中疾管署的分析報告，已先經專家同意於會中提報，非臨時補件。

王必勝說，疾管署所提報告為疫苗保護效益，與其他國家做法相同，非報導中所稱疫苗副作用的數據，兩者無法互相比較，不應混為一談，且疾管署所提分析報告全由疾管署同仁完成，絕無署外人士協助。

他再次說明，保護效益是由2300萬人、6000萬劑接種紀錄去識別化後的資料所得出結果，高端的效益經過各領域專家認證通過，對於中重症、死亡擁有90%以上的保護效益，與莫德納、BNT不相上下。

王必勝表示，高端的價格已自行公布，遠低於莫德納和BNT疫苗，現在保護效益也得到科學認證，討論科學問題應該就科學數據討論，不應該因為政治目的繼續以訛傳訛。

他還說，審查會並沒有法律規定要公開委員名單，尊重委員不願公開意願，在特定人士可能意圖騷擾、霸凌之下，公開名單勢必造成專家委員嚴重困擾；另外，去年國際上有很多掮客、詐騙集團，國際疫苗市場也十分混亂，而國人都是想幫忙政府取得疫苗，但指揮中心職責就是要把關。（編輯：陳政偉）1111122