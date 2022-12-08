李秉穎：台灣政治為奪權 無法客觀看國產疫苗

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（中央社記者沈佩瑤台北8日電）九合一選舉落幕，台大醫師李秉穎今天指出，台灣政治沒有辦法客觀看防疫與國產疫苗，潑髒水戰術在選後就突然停止，可見這些質疑只是為了政治、奪取權力，不是為了民眾。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人、台大醫院小兒感染科醫師李秉穎今天接受寶島聯播網節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻訪問時表示，所有國家的國產疫苗都有政府大力支持，只有在台灣一直被批評圖利廠商。

李秉穎說，防疫沒有問題，但批評會在很多人心中留下疑慮，例如2009年H1N1流感疫苗（國光疫苗），當時也被罵得很厲害，過了7、8年仍有人拒打，可見負面印象很難消除。

他直言每次出現新突變病毒，國產疫苗都會被罵，「這是非常扭曲的現象」，台灣政治沒有辦法很客觀看防疫與國產疫苗，只為了政治利益批評，不是基於學術真理。

李秉穎進一步指出，潑髒水戰術持續好幾個月，選舉後就突然停止，可見這些質疑不是為了民眾，而是為了政治和奪取權力。

不過，李秉穎認為，高端、聯亞等公司繼續研發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「可能沒有很大價值」，頂多讓疫苗得到最後肯定；除非流感化，每2到3年來個大突變，所以要打新疫苗，繼續研發才有意義，但他看法是沒有打COVID-19疫苗的人，這幾年也會逐漸被感染，得到免疫力。

至於世界衛生組織（WHO）未來若公布高端疫苗團結試驗結果，李秉穎表示，意義在於肯定高端疫苗，還一個清白，對高端、聯亞等形象應該也有正面幫助，表示台灣可以做出好疫苗。

他強調仍希望所有國產疫苗繼續努力，還有很多其他傳染病要對付，不只是COVID-19，盼繼續為台灣貢獻，當作可靠後盾，優先保護民眾健康。

李秉穎重申，距離COVID-19疫情結束還需要一段時間，應該不會再爆發新一波大流行，但要等到輕症不必通報也不必隔離，比照流感只有重症才需要通報時，才可能解封、降級，明年下半年比較有機會。

此外，台灣是莫德納在亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心。李秉穎說，雖與國產疫苗無關，學術價值而言樂見更多臨床試驗在台灣進行，以後新疫苗或藥品才會有台灣人的數據，不只有白人。（編輯：陳政偉）1111208