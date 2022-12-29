高端、基亞涉內線交易案 士檢搜索16處約談涉嫌人

（中央社記者蕭博文台北29日電）士檢表示，為偵辦高端公司、基亞公司股票涉內線交易等案，今天指揮調查局搜索基亞公司及犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電等證物，陸續約談10餘名涉嫌人及證人到案。



士林地檢署晚間發布新聞稿指出，受理高端公司股票涉及內線交易、非常規交易等案後，已多次向證券櫃檯買賣中心函調高端公司股票交易相關資料。



新聞稿指出，櫃買中心依檢方設定的時段提供交易分析報告，深入研析歷次重大消息及對應的消息明確時點，以及各時段異常交易投資人，並函請衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，且召開多次專案會議，分析清查可疑交易。



士檢表示，偵辦期間又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，兩案經深入比對分析後，研擬合併偵查作為。



檢察官今天指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司及相關犯罪嫌疑人住居所共16處，扣得手機、筆電、文件等物，相關涉嫌人陸續到案接受訊問中，以查明涉嫌人是否知悉及傳遞消息的管道以及釐清交易細節，保全相關事證。



新聞稿指出，檢方將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對今天搜索扣押事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易之公平、公正，保障投資人權益，健全市場發展。（編輯：李亨山）1111229