涉內線交易 高端、基亞與云辰跌逾半根停板

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北30日電）檢調偵辦高端、基亞股票涉嫌內線交易等案，約談高端、基亞董事長張世忠，及張世忠胞妹、云辰董事長張姿玲等人，衝擊基亞、高端、云辰3家公司股票開盤均重挫逾5%。

高端、基亞股票涉嫌內線交易、非常規交易案，相關3檔公司股價今天跳空開低，基亞跌幅超過9%，翻落所有均線之下，低點來到32.4元；高端跌幅也超過8%，股價來到62.2元低點，云辰跌幅也超過7%，跌破12元關卡。

士林地檢署29日指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司、張世忠等人住所共13處，約談張男等18人到案，漏夜偵訊後今天諭知張世忠30萬元交保，基亞董事張姿玲、黃子亮（張姿玲丈夫）各50萬元交保，基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。

調查局昨天指出，此次偵辦範圍包括股票上櫃交易的基亞生物科技股份有限公司張姓負責人涉嫌財報不實、非常規交易及內線交易案，及子公司股票上櫃交易的高端疫苗生物制劑股份有限公司股票涉及內線交易案。

高端疫苗29日晚間說明，竹北廠2名非主管職的基層員工，因個人股票交易情形可能違法，與公司無關，2人也以無保請回。高端竹北工廠跟台北內湖辦公室並未被搜索。

基亞表示，配合檢調協助調查，公司營運正常，對財務業務無重大影響。（編輯：張均懋）1111230