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高端、基亞內線交易案 士檢：勿枉勿縱積極偵辦

2022/12/30 11:42（12/30 12:47 更新）
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士林地檢署偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案，29日兵分18路搜索，並約談基亞董事長張世忠等18人，30日凌晨諭令張世忠30萬元交保。士檢襄閱主任檢察官張惠菁（圖）表示，將秉持勿枉勿縱態度積極偵辦。中央社記者林長順攝 111年12月30日
士林地檢署偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案，29日兵分18路搜索，並約談基亞董事長張世忠等18人，30日凌晨諭令張世忠30萬元交保。士檢襄閱主任檢察官張惠菁（圖）表示，將秉持勿枉勿縱態度積極偵辦。中央社記者林長順攝 111年12月30日
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（中央社記者林長順台北30日電）士檢偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案，昨天兵分18路搜索，並約談基亞董事長張世忠等18人，今天凌晨諭令張世忠30萬元交保。士檢表示，將秉持勿枉勿縱態度積極偵辦。

高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；檢調組成專案小組偵辦，期間又接獲民眾告發高端母公司即基亞公司涉證券交易法財報不實、內線交易等犯行，經深入比對分析兩案，合併偵查作為。

士林地檢署昨天指揮調查局台北市調查處搜索基亞公司、張世忠等人住所共13處，約談張世忠等18人到案，17人移送士檢複訊。檢察官漏夜偵訊後，將11人請回，今天凌晨諭令張世忠新台幣30萬元交保。

另外，張世忠胞妹張姿玲、妹婿黃子亮各50萬元交保、基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。施姓、王姓被告各以10萬元、5萬元交保。

士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁上午強調，士檢將繼續秉持勿枉勿縱的態度，積極分析比對搜索扣押的事證，釐清犯罪事實，以維護市場交易的公平公正，保障投資人權益，健全市場發展。（編輯：李錫璋）1111230

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