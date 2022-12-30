藍疑選後檢調才查高端案 綠籲尊重司法獨立性

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北30日電）士林地檢署檢察官昨天指揮調查局搜索基亞與高端疫苗。國民黨立法院黨團今天質疑檢調選後才動起來，但仍願意給檢調支持，毋枉毋縱；民進黨團表示，尊重司法獨立性，勿政治揣測。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯，以及立委賴士葆、費鴻泰共同出席。

賴士葆指出，多位國民黨立委曾於立法院財政委員會、司法及法制委員會等不同場合多次提出質詢，為什麼金管會前後已經9次移送高端相關資料給檢調，檢調卻是直到九合一選舉完才開始有動作。他說，政治性的考慮和操作，非常的明顯。

費鴻泰表示，股市如果有內線交易而不處理，民眾就不會相信股市，雖然檢調調查的動作來得晚，但仍願意給檢調支持和加油。他建議，檢調可以去查一查，有多少人在前年高端還沒有增資前，就買了高端股票。

謝衣鳯說，請檢調單位儘速查辦，毋枉毋縱，包括查明衛生福利部之前為什麼要強力護航高端。

曾銘宗表示，國民黨團支持檢調，也願意相信檢調，盼檢調趕快查辦高端案，毋枉毋縱，給全民清楚的交代；高端是政府全力培植的公司，國民黨團也會隨著案情的後續發展，追究政務官的政治責任。

他說，尊重檢調查辦，也呼籲檢調查明，有沒有政務官及其家屬涉及內線交易。

李德維說，檢調現在終於出手，國民黨團也會為民眾好好監督此案。

另外，民進黨立法院黨團今天召開記者會，黨團副幹事長林靜儀回應媒體提問時說，不論是前台灣民眾黨立委高虹安的案子，或者是這次的生技公司案子，都尊重檢調辦案的流程。

針對國民黨團所提質疑，林靜儀指出，各政黨都是尊重司法獨立性的，沒有一個政黨會在檢調和法官調查過程中做所謂的選舉干預，因此不要做這種沒有必要的政治揣測。

林靜儀說，不要用沒有證據的資訊來捕風捉影，除非有拿到明確證據，不然就是很明顯的抹黑。（編輯：翟思嘉）1111230