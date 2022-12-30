更多編輯台推薦新聞：
足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世
運動

足球王者比利生涯進球數破千 場下做公益傳愛後世

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
國產疫苗
新聞專題
國產疫苗1/300
首頁 / 政治

藍疑選後檢調才查高端案 綠籲尊重司法獨立性

2022/12/30 13:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥、王揚宇台北30日電）士林地檢署檢察官昨天指揮調查局搜索基亞與高端疫苗。國民黨立法院黨團今天質疑檢調選後才動起來，但仍願意給檢調支持，毋枉毋縱；民進黨團表示，尊重司法獨立性，勿政治揣測。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯，以及立委賴士葆、費鴻泰共同出席。

賴士葆指出，多位國民黨立委曾於立法院財政委員會、司法及法制委員會等不同場合多次提出質詢，為什麼金管會前後已經9次移送高端相關資料給檢調，檢調卻是直到九合一選舉完才開始有動作。他說，政治性的考慮和操作，非常的明顯。

費鴻泰表示，股市如果有內線交易而不處理，民眾就不會相信股市，雖然檢調調查的動作來得晚，但仍願意給檢調支持和加油。他建議，檢調可以去查一查，有多少人在前年高端還沒有增資前，就買了高端股票。

謝衣鳯說，請檢調單位儘速查辦，毋枉毋縱，包括查明衛生福利部之前為什麼要強力護航高端。

曾銘宗表示，國民黨團支持檢調，也願意相信檢調，盼檢調趕快查辦高端案，毋枉毋縱，給全民清楚的交代；高端是政府全力培植的公司，國民黨團也會隨著案情的後續發展，追究政務官的政治責任。

他說，尊重檢調查辦，也呼籲檢調查明，有沒有政務官及其家屬涉及內線交易。

李德維說，檢調現在終於出手，國民黨團也會為民眾好好監督此案。

另外，民進黨立法院黨團今天召開記者會，黨團副幹事長林靜儀回應媒體提問時說，不論是前台灣民眾黨立委高虹安的案子，或者是這次的生技公司案子，都尊重檢調辦案的流程。

針對國民黨團所提質疑，林靜儀指出，各政黨都是尊重司法獨立性的，沒有一個政黨會在檢調和法官調查過程中做所謂的選舉干預，因此不要做這種沒有必要的政治揣測。

林靜儀說，不要用沒有證據的資訊來捕風捉影，除非有拿到明確證據，不然就是很明顯的抹黑。（編輯：翟思嘉）1111230

#林靜儀
#國民黨團
#曾銘宗
林靜儀
25日正副議長選舉 民進黨重申貫徹黨紀禁挺黑金 投票日有寒流 李俊俋籲市民踴躍投票改變嘉市
曾銘宗
稅收超徵 國民黨團籲彌補健保虧損弱勢發現金 義務役恢復為1年 邱國正：沒有美方壓力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高端、基亞涉內線交易 蘇貞昌：尊重檢調獨立辦案