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高端、基亞涉內線交易 蘇貞昌：尊重檢調獨立辦案

2022/12/30 13:42（12/30 14:31 更新）
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檢調偵辦高端、基亞股票涉嫌內線交易案，行政院長蘇貞昌（前中）30日接受媒體聯訪表示，對於公司或個人任何違法行為，尊重檢調獨立辦案。中央社記者李卉婷攝 111年12月30日
檢調偵辦高端、基亞股票涉嫌內線交易案，行政院長蘇貞昌（前中）30日接受媒體聯訪表示，對於公司或個人任何違法行為，尊重檢調獨立辦案。中央社記者李卉婷攝 111年12月30日
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（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）檢調偵辦高端、基亞股票涉嫌內線交易案，行政院長蘇貞昌今天表示，對於公司或個人任何違法行為，尊重檢調獨立辦案。

蘇貞昌上午出席屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會，會前接受媒體聯訪，媒體提問「檢調查內線交易，在野質疑高端股價1年差13倍，為何1年半才查？」

蘇貞昌說，高端疫苗是經由專家、科學數據檢驗，會議通過才使用施打，施打後從整體大數據分析也看到，高端疫苗不輸國外疫苗；至於公司或個人任何違法行為，尊重檢調獨立辦案。

另外，媒體詢問，選後黨內立委批評沒有行政院檢討報告。蘇貞昌回應，作為行政團隊一分子，選舉慘敗應該負起相關責任，行政工作沒有做好、做得不夠，一直以來深切檢討改正；對於行政院長職務，他深知是重擔，也從來不戀棧。（編輯：唐聲揚）1111230

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蘇貞昌
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