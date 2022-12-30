士檢：長期縝密分析 時機成熟發動偵辦高端案

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（中央社記者蕭博文台北30日電）針對外界質疑金管會9次移送高端資料，但士檢昨天才展開動作；士檢今天表示，並未接獲任何機關移送或告發，本案是經專案小組長期縝密分析，待時機成熟後於昨天執行搜索。

士檢發布新聞稿指出，檢察官收案後，證券櫃檯買賣中心曾提供交易分析報告，但專案小組研析後，認為仍有諸多亟待釐清勾稽之處，因此多次主動要求櫃買中心依檢方設定時段，再提供較詳盡交易分析報告。

士檢表示，專案小組收到回覆資料後，又深入研析歷次可疑交易時段所涉及重大消息及對應的消息明確時點，並函請衛福部等機關調查相關審查參與人員及任務編組人員等資料，逐一分析各筆交易是否涉及內線交易。

士檢說，今年2月間，又接獲告發高端母公司即基亞公司涉有內線交易、非常規交易等犯行，經深入比對分析2案後，研擬合併偵查作為，於昨天執行搜索約談。

士檢指出，本案經專案小組長期過濾，抽絲剝繭，縝密分析櫃買中心歷次回覆的交易資料，待時機成熟，於昨天指揮法務部調查局台北市調查處執行搜索，並非歷經1年半才有偵辦動作。

新聞稿指出，部分報導一再基於子虛烏有資訊而提出評論，恐以訛傳訛、誤導視聽，因此再次嚴正澄清，將繼續比對勾稽搜索扣押的事證，釐清犯罪事實，維護市場交易公平、公正，保障投資人權益，健全市場發展。

士檢偵辦高端、基亞公司股票涉內線交易等案，昨天搜索基亞公司、基亞董事長張世忠等人住所，共約談18人到案。

檢察官漏夜複訊後，諭令張世忠新台幣30萬元交保，張世忠胞妹張姿玲、妹婿黃子亮各50萬元交保、基亞前財務長歐朝銓10萬元交保。施姓、王姓被告各以10萬元、5萬元交保。（編輯：方沛清）1111230