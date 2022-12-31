高端、基亞發聲明 張世忠「認罪自白」為不實報導

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（中央社記者鍾榮峰台北31日電）檢調偵辦高端、基亞股票涉嫌內線交易案，媒體報導高端、基亞董事長張世忠「認罪自白」、「坦承有內線交易」，高端、基亞今天發布重訊表示為不實報導。

士林檢地檢署偵辦高端、基亞公司股票涉嫌內線交易等案，漏夜偵訊後30日諭知基亞董事長張世忠30萬元交保。媒體31日報導，「高端內線至少5件 張世忠認罪交保」、張世忠「偵訊時認罪自白」、張世忠「坦承有內線交易」。

高端、基亞今天分別發布重大訊息指出，張世忠在29日至30日接受士林地檢署偵訊，偵訊期間尊重司法、配合調查，並向司法機關詳為說明相關事實後獲准交保。

高端、基亞指出，相關報導有關「張世忠認罪交保」、張世忠「偵訊時認罪自白」、張世忠「坦承有內線交易」為不實報導。

另外，云辰電子也發布重訊表示，云辰電子董事長張姿玲偵訊期間尊重司法、配合調查並向司法機關詳為說明相關事實，始獲准交保；媒體報導基亞董事長胞妹張姿玲涉高端內線交易為不實報導。（編輯：黃國倫）1111231