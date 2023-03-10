王鴻薇質疑高端　薛瑞元：流感公費疫苗多家競標

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北10日電）國民黨立委王鴻薇今天質詢時關注高端是否搶進公費流感疫苗市場。衛福部長薛瑞元表示，沒有一定要採購高端，流感公費疫苗，有多家廠牌在做採購，高端會不會進來，目前還不知道。

高端8日透過重大訊息公告表示，高端四價流感疫苗為高端與韓國GC Pharma合作，由GC Pharma生產疫苗原液，再由高端疫苗竹北廠進行充填分裝與品管放行，將投入國內每年四價流感的疫苗供應，主要適用於3歲以上兒童及成人主動免疫接種。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，行政院長陳建仁率相關部會首長列席備詢。

王鴻薇質詢時指出，高端稱要搶進預算約新台幣15億元的公費流感疫苗市場，她質疑高端股價本來一蹶不振，這兩天又被炒高，原因是市場很多人認為，以高端過去與政府的關係，搶進未來15億元公費流感疫苗市場沒問題。

王鴻薇質詢，高端現在是拿到食藥署的何種認證和許可。薛瑞元回應，高端通過食藥署認證，就是表示它的疫苗安全有效性沒有問題。

王鴻薇追問，高端過去問題重重，還因炒股被調查且更換董事長，而高端在整個新冠疫情期間，包括良率偏低、延遲交貨等，難道不應該被列入黑名單。

薛瑞元答覆，立委質詢所講炒股是一件事，目前檢調在作調查，衛福部看的是高端的疫苗是否安全有效，如果能夠通過食藥署的檢驗等等合法程序，就是安全有效。另外，薛瑞元表示，沒有一定要採購高端，而是要看科學數據。

薛瑞元說，流感公費疫苗，有多家廠牌在做採購，並不會只專注在一家，也不是只有一家來做競標，而是分散來做採購，至於高端會不會進來，目前還不知道。（編輯：蘇龍麒）1120310