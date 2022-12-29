涉內線交易案 基亞董事長張世忠等18人遭約談

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檢調29日針對基亞及高端涉嫌內線交易等案發動搜索，約談基亞董事長張世忠等18人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博文台北29日電）調查局表示，今天在士檢檢察官指揮下針對基亞生物科技及子公司高端疫苗涉嫌內線交易等案發動搜索，約談基亞董事長張世忠等18人，陸續移送士林地檢署複訊。

調查局指出，今天偵辦範圍包括股票上櫃交易的基亞生物科技股份有限公司張姓負責人涉嫌違反證券交易法財報不實、非常規交易及內線交易案，及子公司股票上櫃交易的高端疫苗生物製劑股份有限公司股票內線交易案。

據了解，張世忠僅涉及基亞內線交易案，但基亞為高端母公司，兩公司部分人員重疊，檢調因此選擇一併發動搜索、約談。

另方面，調查局已陸續將到案嫌疑人移送士檢交由檢察官偵訊，晚間已有王姓、施姓被告分別以新台幣5萬元、10萬元交保。

法務部調查局發布新聞稿表示，經調查發現，高端公司自民國109年2月至110年7月期間陸續公告利多及利空重大訊息前，疑有內線交易。

調查局指出，經專案小組長期過濾投資人交易資料，並透過資金清查，抽絲剝繭發現有內部人涉嫌洩漏消息給親友購買高端公司股票，偵辦時機已臻成熟，因此與母公司基亞公司所涉案件併同偵辦。

新聞稿指出，台北市調查處在士檢主任檢察官陳彥章指揮下，搜索基亞公司、基亞張姓負責人等人住所共13處，約談張男等18人到案說明。

調查局表示，一直將內線交易、財報不實、非常規交易、掏空資產等股市犯罪，列為重大企業貪瀆案件並積極偵辦。

新聞稿最後提到，高端公司因取得衛福部新冠肺炎疫苗專案製造核准，受到投資人矚目而股價飆漲，流言蜚語頻傳；調查局恪遵證據辦案原則，秉持毋枉毋縱精神，以維持金融市場秩序，並為投資大眾營造安全誠信的投資環境。（編輯：陳仁華）1111229