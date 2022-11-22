藍委批政府害死高端疫苗 綠委：做賊喊抓賊

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（中央社記者王承中、王揚宇台北22日電）國民黨團總召曾銘宗今天指出，蔡政府護航高端疫苗，卻不符合法律程序、國際規範，最後害死高端疫苗。民進黨團書記長郭國文表示，國民黨透過各種片面、錯誤訊息來詆毀唯一的國產疫苗，就是在示範什麼是做賊喊抓賊。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維、首席副書記長謝衣鳯等人，今天在立法院國民黨團記者室召開記者會。

曾銘宗表示，國民黨團全力支持政府培植國內的疫苗產業，但必須符合法定程序與國際規範，這樣台灣的疫苗產品才走得出去，被其他國家接受，才有國際市場。但蔡政府護高端，不僅不符合法律程序、不符合國際規範，也不公開透明，除讓少數人炒作股票，其他一事無成。

曾銘宗指出，害死高端的非蔡政府莫屬，而民進黨台北市長候選人陳時中擔任908天的疫情指揮中心指揮官，當然有責任，而現任衛福部長薛瑞元也有責任。

曾銘宗表示，美國審查疫苗EUA是全程直播，國民黨也一再呼籲政府應公布審查高端EUA的專家學者名單，消除人民疑慮，這些專家學者替全民把關，也必須負起應負的責任，但至今仍不公開不透明。

李德維指出，蔡政府護航高端的十大惡行，分別是先畫靶再射箭、世界首創擴大二期就給EUA、護航高端阻擋疫苗進口、審查合約全面封存、二期實驗由中資公司進行、高端股價巨幅波動、高端售價遠高其他進口疫苗、逾期交貨卻少算違約金、保護效益審查逾期交卷、國際不承認。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，高端作為唯一國產疫苗，國民黨不支持就算了，從頭到尾都透過各種片面、錯誤訊息來詆毀高端；然而事實證明，不管藍營質疑的買貴還是防護力不足，都是錯誤指控。

郭國文認為，至今等不到國民黨道歉，而國民黨竟然還自稱支持國產疫苗，並指控政府害死高端，真是不可思議的言論。

郭國文強調，蔡政府是用行動力挺國產疫苗，包括總統蔡英文、副總統賴清德跟行政院長蘇貞昌都接種國產疫苗。反觀，國民黨只會把高端當作選舉議題來不斷操作，當陳時中、薛瑞元在為全民示範防疫時，國民黨在示範什麼是做賊喊抓賊。（編輯：翟思嘉）1111122