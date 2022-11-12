林佳龍永和車隊掃街 推都更提升生活環境品質
2022/11/12 14:08（11/12 14:41 更新）
民進黨新北市長候選人林佳龍（左2）12日在永和區與市議員參選人許昭興（左1）、羅文崇（右2）進行車隊掃街，林佳龍接受媒體聯訪時表示，永和區人口密度高，希望透過都市更新改善環境，提升生活品質。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月12日
（中央社記者黃旭昇新北12日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天在永和區車隊掃街，他接受媒體聯訪時表示，永和區人口密度高，希望透過都市更新改善環境，提升生活品質。
林佳龍今天在永和區車隊掃街，他指出，新北市區域立委只有淡水區、永和區不是綠營立委，因此找「永和媳婦」民進黨立委林楚茵擔任永和區競選總部主委，總負責市議員及市長選務。
他表示，除車隊掃街，晚間還將在永和仁愛公園音樂台舉辦「新北大翻新音樂晚會」，並成立永和競選總部，將與民進黨新北市議員參選人羅文崇、呂昭興聯合競選。
林佳龍指出，他因長年在中和、永和地區生活，永和區大比例居民是公教人員，自己擔任教授、也擔任公職，對於雙和地區有一定熟悉；永和區人口密度高，希望透過都市更新，要改善生活環境及提升生活品質。（編輯：戴光育）1111112
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