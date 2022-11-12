更多編輯台推薦新聞：
彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末
國際

彭斯回憶錄「願上帝助我」 回顧國會大廈暴動始末

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人
運動

59歲羅維銘人字拖闖5000公里超馬 全球最高齡完賽盼勉年輕人

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界
娛樂

YOSHIKI、HYDE、SUGIZO、MIYAVI組新團 喊用搖滾征服世界

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬
政治

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 向台灣致敬

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
九合一選舉
決戰雙北
新聞專題
決戰雙北5/300
首頁 / 政治

林佳龍永和車隊掃街 推都更提升生活環境品質

2022/11/12 14:08（11/12 14:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨新北市長候選人林佳龍（左2）12日在永和區與市議員參選人許昭興（左1）、羅文崇（右2）進行車隊掃街，林佳龍接受媒體聯訪時表示，永和區人口密度高，希望透過都市更新改善環境，提升生活品質。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月12日
民進黨新北市長候選人林佳龍（左2）12日在永和區與市議員參選人許昭興（左1）、羅文崇（右2）進行車隊掃街，林佳龍接受媒體聯訪時表示，永和區人口密度高，希望透過都市更新改善環境，提升生活品質。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北12日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今天在永和區車隊掃街，他接受媒體聯訪時表示，永和區人口密度高，希望透過都市更新改善環境，提升生活品質。

林佳龍今天在永和區車隊掃街，他指出，新北市區域立委只有淡水區、永和區不是綠營立委，因此找「永和媳婦」民進黨立委林楚茵擔任永和區競選總部主委，總負責市議員及市長選務。

他表示，除車隊掃街，晚間還將在永和仁愛公園音樂台舉辦「新北大翻新音樂晚會」，並成立永和競選總部，將與民進黨新北市議員參選人羅文崇、呂昭興聯合競選。

林佳龍指出，他因長年在中和、永和地區生活，永和區大比例居民是公教人員，自己擔任教授、也擔任公職，對於雙和地區有一定熟悉；永和區人口密度高，希望透過都市更新，要改善生活環境及提升生活品質。（編輯：戴光育）1111112

林佳龍
新北選前之夜場地爭議 游錫堃稱8年前也遭打壓 首度合體余天車掃 林佳龍：開票日才知鹿死誰手
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
將出席六都造勢 蔣萬安：要把支持者熱情變選票