北市公辦政見會 黃珊珊：我當選是終結藍綠最好方法

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（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市長選舉公辦政見發表會今天登場，無黨籍候選人黃珊珊提出當選後第一殯儀館明年拆除等政見，她說具有行政立法等歷練能立刻上工，更是終結藍綠最好方法，並呼籲年輕人投票。

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會第1場次上午10時登場，12名候選人全參加，為史上最多。黃珊珊在下午2時登場，她一開始提到從15歲到台北考高中，之後高中、大學都在台北租房念書工作，了解到台北發展的年輕人夢想及經歷。

黃珊珊表示，就讀大學遇到野百合學運，因一堂課，決定要進入體制內改革的人，大四考上律師，開始做義務法律服務，從中發現弱勢民眾的困難，但擔任律師發現無法修改不公平的法律，決定參政。

黃珊珊說，民國87年參與台北市議員選舉以第一高票當選，感謝內湖南港區的選民，讓她有機會把所學服務市民。

她指出，擔任21年台北市議員後，3年前有機會受台北市長柯文哲邀請擔任副市長，之後遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，當時因擔任北市防疫中心指揮官，更讓她發現有協調各局處的潛力，相信有資格可參加今年的台北市長選舉。

黃珊珊說，擔任副市長期間，最重要時刻是去年5月間萬華發生疫情時，因提出設快篩站、防疫旅館等政策，才守住疫情，此外，也透過協助水源2、3期的都市更新，讓她了解政府必須要介入協助都市更新。

她表示，不違法、想辦法是執政信念，不管擔任民意代表或政府官員都是如此，認為法律是為人民服務，不是懲罰或限制，只要不違法，都會盡量幫人民想辦法。

黃珊珊指出，先前曾召開9場政見發表會，但不獲媒體青睞，把政見做成台北未來進行式白皮書，供民眾取閱或從網路下載，白皮書有3個方向，就是首都進化、城市再生、市民更幸福。

她說，針對城市再生部分，第一殯儀館明年一定會拆除，相關土地使用會透過公民參與討論，再來是社子島開發，會讓社子島成為最先進區塊，此外是大巨蛋，若中央不卡關相關程序，明年將會完工，會爭取國際經典棒球賽。

黃珊珊提到，其他包含北美館、市場改建、關渡平原開發案、捷運環狀線等政策，都是北市府目前進行到一半的政策，這是她當選後會執行的下一階段工作。

她說，柯文哲任內償還新台幣570億元債務，但市政建設沒減少，就是因不貪汙、不浪費，但其他候選人政見是不斷撒幣，有些人還回歸8年前政策，這些都是走回頭路。

黃珊珊指出，北市府推出政策已讓城市進步，且市民也習慣，台北只能往前，不能走回頭路。

她表示，投票日剩下10多天，相信很多市民焦慮，會觀察哪名候選人最適合擔任市長，過去做義務法律服務，最開心的是幫助弱勢，幫助別人是志業，讓城市進步是信仰，希望每名市民都能受到公平對待。

黃珊珊說，擔任6年律師、21年市議員、3年副市長，她具有司法立法行政歷練，所有候選人只有她可立刻上工，台北市長需要具備即戰力，她了解市府運作，對北市未來發展有想法和經驗，而身為職業婦女和單親媽媽，比其他候選人更有耐心和包容度，且有能力與市民共享。

黃珊珊指出，台北市政龐雜，沒時間等待需要磨合的候選人，她有能力超越藍綠，因過去8年，台北已成功告別藍綠對立，若市民不想走回頭路，應該要讓超越藍綠的文化繼續走下去。

黃珊珊最後說，未來10多天可能會有政黨操作棄保或出現假民調，知道支持她的都是年輕人，且年輕人對未來很焦慮，清楚知道許多年輕人的父母是會投藍綠，但身為父母應該思考為何小孩不願支持父母的想法。

她表示，年輕人不出來投票，藍綠不會相信年輕人可影響政策，若不想重回藍綠惡鬥及讓北市走回頭路，讓她當選就是終結藍綠最好的方式。（編輯：張銘坤）1111112