賴副總統為林佳龍助選 籲請全力支持衝高選票

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民進黨新北市長候選人林佳龍（中）12日在永和區的造勢活動中表示，盼能衝高選票，贏過總統蔡英文當年參選市長時的45.73%得票率；如當選，將實現以往同黨新北市長候選人所推出卻未能實現的政見。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）賴副總統今天表示，希望大家一定全力支持民進黨新北市長候選人林佳龍，衝高選票。林佳龍則希望能夠超過以往蔡總統參選新北市長時所獲得的45.73%得票率。

賴副總統今天傍晚在新北市永和區仁愛公園音樂廣場，以新北市子弟的身分，為市長候選人林佳龍、市議員參選人羅文崇、呂昭興站台助選、頒授戰旗，也希望選民以選票成為支持蔡總統的後盾。

賴副總統推崇林佳龍學識與經歷很好，也很孝順，對新北也有土地的淵源，也致力於大學的野百合學運，如果當年沒有林佳龍等人為民主的打拚，他往後也沒有辦法當選立委、當選副總統。

賴副總統表示，自己選過市長，知道林佳龍規劃市政的真功夫，尤其，要當台灣的領頭羊，提出百餘項要翻新新北的政見，相當不容易。

林佳龍致詞時表示，希望衝高選票，要贏過以往蔡總統在參選市長時的選票45.73%得票率。如當選，將實現以往民進黨的新北市長候選人蔡英文、蘇貞昌等人所推出、未實現的政見。

林佳龍表示，若當選將推動新北交通建設，也將推動敬老愛心卡適用台鐵等大眾運輸交通。社會福利方面，也希望推動老人假牙補助、都市更新「一坪換一坪」由永和當成示範區。（編輯：張銘坤）1111112

副總統賴清德（前右）12日傍晚在新北市永和區仁愛公園音樂廣場，以新北子弟身分為民進黨市長候選人林佳龍（前左2）站台助選。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

副總統賴清德（前左2）12日到新北市永和區，為民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）助選，眾人在台上牽手高喊「凍蒜」等口號，全力為選情衝刺。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

副總統賴清德（前右）12日到新北市永和區仁愛公園音樂廣場，為民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）站台助選，肯定林佳龍學識與經歷豐富，也為新北規劃許多建設，是最值得支持的市長人選。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日