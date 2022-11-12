蔣萬安允預算優先用於民生 駁陳時中長照4疑問

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（中央社記者陳怡璇台北12日電）台北市長選舉公辦政見發表會今登場，國民黨候選人蔣萬安承諾，未來會把預算優先用於民生議題、不會拿來幫自己擦脂抹粉，並反駁民進黨對手陳時中4個對長照政見的質疑。

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會第1場次上午10時登場，12名候選人全參加，為史上最多。蔣萬安為下午約5時登場。

蔣萬安說，他在台北出生長大，後至美國讀博士、考取律師執照，2006至2013年住在矽谷，同時也是新創最輝煌的年代，並幫助客戶以漂亮價格完成併購案等，矽谷珍惜人才、鼓勵嘗試不怕失敗、包容接納差異等精神都成為他的養分。

蔣萬安表示，他決定帶著家人回台，不然就像失根的蘭花，而看到台北市商圈沒落、市容老舊、人民對疫情的無力與恐懼，他都感同身受，確診那天去急診室採檢，看到醫護人員進進出出與抱著孩子的父母焦急等待，覺得大家都很辛苦。

蔣萬安批，政府沒有把人民照顧好，3+11無會議紀錄、民間買疫苗被擋；黑心快篩風波、防疫政策荒腔走板 等，代價是全民一起受苦，「台北不能把故鄉交給那個在疫情中讓人民遭遇困難與傷害、卻始終自我感覺良好的人治理」。

蔣萬安允諾，會優先把預算用在民生議題，「不會浪費納稅錢幫自己擦脂抹粉」，拋出加速公辦都更、青銀換居、生育獎勵金新台幣4萬起跳、二胎家庭優先入住社宅、準媽媽可搭免費計程車產檢等生、養、住政見。

蔣萬安並表示，持續建立動物友善醫療體制，包含推動寵物友善公車、試辦捷運寵物專用車廂、儘速啟動內湖流浪動物之家工程等；在市民健康方面，將提供所有市民每年12次免費運動體驗，推出運動APP鼓勵規律運動的市民累積健康紅利點數，兌換各種好康票券與折扣。

蔣萬安在最後正面回應民進黨對手陳時中對長照政策的4點質疑。

蔣萬安說，陳時中認為北市聯醫無法提供獨立長照空間，但實際上仁愛、忠孝、陽明院區都有獨立空間，且聯醫即將接收廣慈院區的90張床，依規範申請為何做不到。

第二點，陳時中認為北市聯醫上限是200張長照床，蔣萬安增設500床的目標做不到，蔣萬安回應，應適度鬆綁法規鬆綁，且鼓勵私人機構也加入計畫，公私協力一起達成增設500張長照床的政策目標。

第三點，陳時中認為長照機構不適用醫院的「護病比」概念。蔣萬安說，自己提出增加公衛補助款作為配套，也希望在不影響聯醫既有醫療負擔的前提下，擴充長照人力。

最後一點，蔣萬安表示，自己推出的遠距救援設備每人每月補助新台幣1200元，是未雨綢繆、幫在宅養老長輩、不限特定條件；跟陳時中提的一個月1195元緊急救援系統補助不同。（編輯：張銘坤）1111112