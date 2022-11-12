林佳龍凱道造勢 籲挺綠選民回來並拒投半年市長[影]

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選戰來到倒數階段，民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，替台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍（前中）拉抬選情，林佳龍也登台發表談話，籲請市民朋友全力支持。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

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（中央社記者王鴻國新北12日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今晚在凱道造勢表示，全世界都在看，台灣綠色執政品質保證，選他，保證做滿4年，拒投半年市長，籲請所有挺綠色執政朋友回來吧，不要再被騙了。

民進黨今晚在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」凱道晚會，吸引數萬民眾參與，晚會由滅火器樂團演出暖場，會中有總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌先後助講為高雄市、新北市、台北市等市長候選人陳其邁、林佳龍、陳時中站台造勢。

賴副總統表示，雙北都有條件和國際各大都市一樣帶領台灣走入世界及帶動發展，雙北市選陳時中和林佳龍國際觀及行政能力、民主DNA的市長，雙北雙引擎帶動台灣的發展；蘇貞昌肯定林佳龍有最好的學經歷，和陳時中一起當選，能讓首都圈更好。

立法委員賴品妤和所有新北市議員參選人一起上台造勢，她表示，這次是超越政黨利益的選舉，每次大選的台灣人選擇，世界都在看，展現台灣民主價值及未來的願景。

林佳龍表示，對手在板橋第一運動場前廣場辦活動，已占了17年，但旁邊區運路也不同意借用，這是黑箱作業及球員兼裁判，而這8年前也曾發生過，立法院長游錫堃選市長時一樣被打壓，但集會結社是憲法保障人權，只要做好交維計畫，他和大家約定，選前之夜將在板橋的區運路舉辦，不見不散。

他表示，台北市候選人有辯論，但新北下週一卻只有政見發表會，各說各話。台灣過去重北輕南，但民進黨中南部縣市蓬勃發展，雙北卻原地空轉，呼籲大家透過選舉來翻轉首都圈，換黨做看看。

林佳龍表示，侯友宜從副市長到市長已執政12年，相對林佳龍100多項政見，但對手選舉公報只會畫個漫畫，只會說好好做事情，安居樂業，但看到治安上退步，看到警察打路人，看到恩恩案，他質疑給喪子的父親一個真相有這麼難嗎？看到這麼多工廠被拆卻投訴無門，希望大家一起用選票來討回公道。

林佳龍表示，選他和選侯友宜（國民黨新北市長候選人）不一樣，他保證做滿4年，侯友宜當選半年就落跑，拒投半年市長，他也喊話「所有挺綠色執政朋友回來吧，不要再被騙了」，因為侯友宜代表國民黨參選，是威權統治執行者，也接受「一個中國」的九二共識。

林佳龍強調，選他，總統蔡英文及游錫堃、蘇貞昌前3次選新北市長的政見，都由他來實現，若是選侯友宜，新北將繼續空洞化、邊緣化。同時，他也呼籲大家支持，讓他及所有議員參選人都當選，才能讓新北大翻新，讓市民大翻身。（編輯：張銘坤）1111112