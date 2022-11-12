藍6都市長候選人新北造勢 侯友宜：贏回台灣未來[影]

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國民黨12日晚間在新北市板橋區舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢，爭取連任的新北市長侯友宜致詞時表示，選舉是快樂的事，希望找回樸實、樂觀、正向力量，用選票守護中華民國、贏回台灣未來。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

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（中央社記者黃旭昇新北12日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今晚在「六六大勝」造勢晚會表示，自己是離鄉打拚的人，始終記取父親「好好做事」教誨，希望選舉要團結找回樸實、樂觀力量，贏回台灣的未來。

侯友宜今晚在板橋第一運動場前廣場，舉辦「再一次歡呼，六六大勝！」晚會，並邀其他5都的國民黨市長候選人同台向選民懇托拜票，或打電話回故鄉催票。晚會邀全場民眾開啟手機手電筒一起「波浪舞」，侯友宜等人上台與所有新北市議員參選人跳起「友宜凍蒜舞」。

侯友宜致詞除細數市政績效，也強調是菜市場長大的孩子，摸到攤販的手就像摸到父親的手，市場充滿溫馨人情味，他始終記取父親所說「好好做事、認真做事」教誨；這些年致力於托老托幼讓年輕人可放心打拚。

侯友宜說，人生是自己的，他也是出外到北部打拚的人，因此力挺18歲的年輕人。選舉是快樂的事情，希望找回樸實、樂觀、正向力量，用選票守護中華民國，贏回台灣未來。

高雄市長候選人柯志恩說，自己是「大港女兒」，回鄉盼望讓高雄、屏東孩子有歸鄉的路，讓年輕人進步的速度趕上父母衰老的速度，讓產業多元發展，贏回國家的價值。台南市長候選人謝龍介表示，台南治安不佳，參選是捍衛台灣的善良價值，傾聽市民改革覺醒的心聲，相信台南會翻轉。

台中市長候選人盧秀燕逐一推薦其他幾位市長候選人，強調面對艱困選戰，若6人執政一定會不分黨派、族群，好好拚建設，服務人民。桃園市長候選人張善政不忘記推薦沒到場的基隆市長參選人謝國樑，他說，桃北北基共築「Mega City巨型城市」構想，4個城市必須同政黨、同理念首長，才能一起攜手帶動經濟、產業、環境。（編輯：孫承武）1111112

國民黨六都市長候選人「再一次歡呼 六六大勝」造勢活動，12日晚間在新北市板橋第一運動場登場，包括新北市長候選人侯友宜（左2起）、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、台中市長候選人盧秀燕、高雄市長候選人柯志恩及台南市長候選人謝龍介開心合影。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

由新北市長侯友宜負責主辦的國民黨六都市長候選人「再一次歡呼 六六大勝」造勢活動，12日晚間在新北板橋登場，台中市長候選人盧秀燕（右起）、高雄市長候選人柯志恩開心在台上搭肩，一同向現場支持者揮手致意。中央社記者黃旭昇新北攝 111年11月12日

國民黨台南市長候選人謝龍介12日晚間在新北市，出席藍營六都市長候選人聯合造勢晚會，致詞時表示，參選是為捍衛台灣的善良價值，傾聽市民改革覺醒的心聲，相信台南會翻轉。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

國民黨桃園市長候選人張善政12日晚間出席在新北市板橋區舉辦的藍營六都市長候選人聯合造勢活動，提出桃北北基共築「Megacity巨型城市」構想，強調4個城市必須有同政黨、同理念的首長，才能一起攜手帶動經濟、產業、環境發展。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年11月12日

國民黨12日晚間在新北市板橋區舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，以「再一次歡呼 六六大勝」為號召，營造大團結氣勢，超過1萬2000人到場支持。中央社記者王騰毅攝 111年11月12日