綠拉抬雙北選情 正副總統、蘇貞昌凱道會師造勢[影]

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九合一選舉倒數計時，民進黨12日晚間在凱道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，吸引數萬民眾參與，身兼民進黨主席的總統蔡英文（前中）與黨籍台北市長候選人陳時中（前右）、新北市長候選人林佳龍（前左）齊呼「凍蒜」口號，現場氣氛熱絡。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

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（中央社記者游凱翔、溫貴香台北12日電）選戰進入倒數階段，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌今天晚上出席凱道造勢晚會，替雙北市長候選人陳時中、林佳龍站台造勢，尋求連任的高雄市長陳其邁更首度北上站台力挺，現場熱鬧滾滾。

民主進步黨晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，晚間7時由獨立樂團「滅火器」演唱「時鐘霆矣 Sî tsing tân ah」及「高雄驛起飛」兩首歌曲正式揭開序幕，現場支持者手持選舉小旗幟揮舞，人山人海相當熱鬧；擔任晚會主持人的立委吳思瑤及羅致政於晚上8時15分統計，現場與會人數超過5萬人。

賴副總統致詞表示，台北是台灣的首都，對外代表台灣，過去幾十年來台北更是進步火車頭；新北迄今仍是全台灣人口最多都市，更是很多人的新故鄉、台灣縮影；這兩個都市條件都能比擬美國紐約、英國倫敦、法國巴黎、日本東京、韓國首爾，帶動台灣進步並走進國際。

副總統指出，台灣現在面臨很大挑戰，包括振興經濟及在世界版圖重組時如何扮演積極角色，還有台灣如何因應氣候變遷達成2050年淨零轉型目標，更重要是如何站在民主陣營，一方面守護台灣主權、維護民主，另一方面結合民主國家來穩定印太和平，這些挑戰都需雙北來幫忙。

副總統提到，要讓雙北有這樣的效果，最關鍵的第一步就是選出具國際觀、行政力及擁有民主力量的候選人，民進黨所推出的陳時中、林佳龍都曾擔任部長，也都曾代表台灣在國際上參與很多交流活動，具備國際觀及交流經驗。

副總統說，特別的是，他們都充滿理想、熱情，也替都市做出很棒的規劃與藍圖，相信只要給予機會，一定能發揮力量來推動都市進步。

賴副總統強調，台北也好、新北也好，市長一定要有民主DNA，而符合擁有民主力、行政力及國際觀的人選，就是陳時中與林佳龍。

副總統也指出，11月26日不止是要選出縣市長與議員，還有18歲公民權的修憲複決，這是台灣有史以來第一次憲法修正的公投，呼籲民眾一定要支持；距離最後13天就要選舉，現在正進入最關鍵時刻，以他的經驗與認知，在關鍵時刻一定要有共同信念。

蘇貞昌致詞提到，陳時中擔任908天防疫指揮官期間，早上開會、下午開記者會、晚上看疫情調查到深夜，他是最好的指揮官，一定也是最好的市長；林佳龍有最完整學經歷，會規劃、有眼光及想像力。

陳其邁致詞時除了替自己催票，細數擔任高雄市長的政績外，也替陳時中讚聲。他表示，假如沒有國人團結防疫、沒有鐵人部長陳時中、沒有所有醫護人員，台灣防疫不可能成為世界典範；林佳龍曾任學運領袖，除了有國際視野外也有地方治理、國安會等經驗，相信選對的人，一定能讓雙北大翻新。

此外，賴副總統致詞時曾3度向台下支持者喊話，「就是要團結，打拼一定贏」；蘇貞昌最後也數度向台下民眾鞠躬，呼籲大家票投陳時中、林佳龍。（編輯：林克倫）1111112

選戰倒數，民進黨12日晚間在總統府前凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，副總統賴清德也到場參與，為民進黨各參選人站台助講，全力催票。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

選戰進入倒數階段，民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，行政院長蘇貞昌出席與會，暢談政府施政成績。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

選戰來到倒數階段，民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，替台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍（前中）拉抬選情，林佳龍也登台發表談話，籲請市民朋友全力支持。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，現場人山人海相當熱鬧，黨籍台北市長候選人陳時中（前中）上台時不忘向熱情支持者們揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

民進黨「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會12日晚間盛大舉行，大批民眾到場響應，以行動表達支持，現場一名支持者熱情站起身來揮旗。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉行「為台灣鼓舞」凱道造勢晚會，吸引大批支持者前往參加，熱情搖旗吶喊。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日