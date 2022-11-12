蔡總統：嘉義農工大縣正在實現 中央絕對相挺

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民進黨主席蔡英文（前中）12日出席黨籍嘉義縣長參選人翁章梁（前左）的造勢大會，蔡英文表示，嘉義縣農工大縣正在實現，中央相挺嘉義縣的決心絕對不改變。前右為民進黨立委陳明文。（翁章梁競選總部提供）中央社記者黃國芳傳真 111年11月12日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）民進黨主席、總統蔡英文今天晚上出席嘉義縣長翁章梁造勢大會時表示，嘉義縣農工大縣、正在實現，不管是嘉義科學園區等重大建設，中央相挺嘉義縣的決心絕對不改變。

翁章梁「農工大縣正在實現」造勢大會，晚上在嘉義縣政府前台糖廣場舉辦，年底九合一選舉與翁章梁合組「國嘉隊」的鄉鎮市長與議員參選人齊聚，聲勢浩大，除了蔡總統到場助講外，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲，以及立委陳明文、蔡易餘也到場加油。

蔡總統當場給鄉親3項任務，希望鄉親幫忙拉票，讓翁章梁得票率超過7成、支持民進黨提名的嘉義縣鄉鎮市長參選人、讓翁章梁合組的「國嘉隊」縣議員參選人全壘打。

蔡總統致詞表示，嘉義縣農工大縣、正在實現，不管是嘉義科學園區、故宮南院第2期工程等重大建設，中央相挺嘉義縣的決心絕對不會改變；嘉義縣正在大進步，也因為是中央與地方站在同一陣線、一起打拚。

蔡總統說，過去4年企業界對嘉義縣的投資已經超過新台幣1000億，很多企業非常看好嘉義縣的發展，代表嘉義縣農工大縣、正在實現。

蔡總統指出，翁章梁在嘉義縣過去4年，打造出嘉義科學園區、馬稠後等產業園區，以及台灣無人機研發聚落也位在嘉義縣太保市，無人機是未來很重要的產業，中央與嘉義縣合作，讓嘉義縣成為高科技的開始。

蔡總統表示，嘉義縣農工大縣、正在實現，創造更多的工作機會，年輕人可以返鄉就業，也能吸引其他縣市民眾到嘉義縣工作，提升嘉義縣的整體發展。

蔡總統指出，翁章梁過去4年積極提升嘉義縣的建設，不過，部分鄉鎮市長不是「國嘉隊」成員，讓縣府所推動的政策打折，因此，希望這次民進黨提名的鄉鎮市長都能當選，特別是嘉義縣太保市長的選舉，希望鄉親幫忙拉票，讓市長參選人戴光宗高票當選。

翁章梁致詞表示，嘉義縣這幾年進步的變化，鄉親都能感覺得到，大家一起催票、拉票、固票，嘉義縣成為農工大縣一定要鄉親幫忙，才有辦法在民國113至115年底實現。（編輯：謝雅竹）1111112

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁「農工大縣正在實現」造勢大會12日晚間舉行，現場湧入大批支持者，聲勢浩大、場面熱絡。中央社記者黃國芳攝 111年11月12日