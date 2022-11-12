藍六都選將新北合體造勢 朱立倫：選對人台灣不沉淪
（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天晚上在新北市舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢；自詡總教練的黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪，他的目標就是好好當個教練，讓國民黨的人選獲得大家的肯定。
由新北市長侯友宜負責主辦的國民黨六都市長候選人「再一次歡呼 六六大勝」造勢活動，今天晚間在新北市板橋第一運動場登場，吸引超過1萬2000人到場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛熱鬧。
造勢活動在高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、台中市長盧秀燕、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、以及侯友宜等人一一進場，接受民眾歡呼與打氣後，掀起第一波高潮。
朱立倫首先致詞，他表示，台灣的六都人口占全台灣74%，是台灣最關鍵力量，六都好、台灣就好，六都強、台灣就強；六都選對人，台灣才不會沉淪，六都市長做對事，所有民眾才能過好日子。
朱立倫說，新北市有好好做事的侯友宜，讓民眾感到驕傲，這次國民黨提名的人選都是穩健務實，有能力、學歷、經歷，侯友宜就是最好的標竿；蔣萬安則是國民黨年輕的力量，未來最大的希望，蔣萬安要將老舊的台北市重新翻轉，蔣萬安就是未來中華民國首都最好的市長。
朱立倫接著說，張善政學歷最高、經歷最完整，無人可比，相信一定是最好的桃園市長；盧秀燕帶領國民黨10位女性縣市長候選人，是十全十美的代表，是最有能力的媽媽市長；他也盛讚謝龍介、柯志恩有戰鬥力、有能力，一定能創造奇蹟。
朱立倫表示，國民黨六都市長候選人就像是最棒的球星，他身為黨主席，目標就是好好當個教練，總教練希望每一位球員、被提名的球星，獲得大家的肯定與支持；他在旁邊會繼續替大家加油與支持，讓優秀的市長候選人能夠當選，服務台灣民眾。
朱立倫說，國民黨最重要任務就是要守護台灣的民主自由，最重要目標就是大家能夠有和平安定的未來；希望總統蔡英文、民進黨不要為了政治，破壞中華民國、民主，傷害和平與未來，不能為了想贏得選舉，用奧步，拜託不要去做民主奧步黨。
朱立倫強調，民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，拜託民眾在26日的投票日，挺善良、正義，用人民的力量，讓國民黨六都市長候選人，通通都能當選。（編輯：林克倫）1111112
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