藍六都選將新北合體造勢 朱立倫：選對人台灣不沉淪

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國民黨新北市長候選人侯友宜領軍舉辦的黨籍六都市長候選人聯合造勢晚會，12日在板橋區第一運動場盛大舉行，現場支持者高舉標語表達力挺，氣氛十分熱絡。中央社記者王騰毅攝 111年11月12日

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨今天晚上在新北市舉辦六都市長候選人聯合造勢活動，營造團結氣勢；自詡總教練的黨主席朱立倫致詞時說，六都選對人，台灣才不會沉淪，他的目標就是好好當個教練，讓國民黨的人選獲得大家的肯定。

由新北市長侯友宜負責主辦的國民黨六都市長候選人「再一次歡呼 六六大勝」造勢活動，今天晚間在新北市板橋第一運動場登場，吸引超過1萬2000人到場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛熱鬧。

造勢活動在高雄市長候選人柯志恩、台南市長候選人謝龍介、台中市長盧秀燕、桃園市長候選人張善政、台北市長候選人蔣萬安、以及侯友宜等人一一進場，接受民眾歡呼與打氣後，掀起第一波高潮。

朱立倫首先致詞，他表示，台灣的六都人口占全台灣74%，是台灣最關鍵力量，六都好、台灣就好，六都強、台灣就強；六都選對人，台灣才不會沉淪，六都市長做對事，所有民眾才能過好日子。

朱立倫說，新北市有好好做事的侯友宜，讓民眾感到驕傲，這次國民黨提名的人選都是穩健務實，有能力、學歷、經歷，侯友宜就是最好的標竿；蔣萬安則是國民黨年輕的力量，未來最大的希望，蔣萬安要將老舊的台北市重新翻轉，蔣萬安就是未來中華民國首都最好的市長。

朱立倫接著說，張善政學歷最高、經歷最完整，無人可比，相信一定是最好的桃園市長；盧秀燕帶領國民黨10位女性縣市長候選人，是十全十美的代表，是最有能力的媽媽市長；他也盛讚謝龍介、柯志恩有戰鬥力、有能力，一定能創造奇蹟。

朱立倫表示，國民黨六都市長候選人就像是最棒的球星，他身為黨主席，目標就是好好當個教練，總教練希望每一位球員、被提名的球星，獲得大家的肯定與支持；他在旁邊會繼續替大家加油與支持，讓優秀的市長候選人能夠當選，服務台灣民眾。

朱立倫說，國民黨最重要任務就是要守護台灣的民主自由，最重要目標就是大家能夠有和平安定的未來；希望總統蔡英文、民進黨不要為了政治，破壞中華民國、民主，傷害和平與未來，不能為了想贏得選舉，用奧步，拜託不要去做民主奧步黨。

朱立倫強調，民進黨掌握、控制媒體，用網軍邪惡力量想贏得選舉，這就是民主的退步，拜託民眾在26日的投票日，挺善良、正義，用人民的力量，讓國民黨六都市長候選人，通通都能當選。（編輯：林克倫）1111112

國民黨六都市長候選人聯合造勢大會12日晚間在板橋區盛大登場，現場湧入大批支持者，高呼口號場面熱絡。中央社記者王騰毅攝 111年11月12日