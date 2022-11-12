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藍營大咖新北輔選 朱立倫：總教練希望大家都好

2022/11/12 16:23
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（中央社記者黃旭昇新北12日電）中國國民黨主席朱立倫今天與新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜，一起輔選市議員葉元之，都說彼此團結分工輔選，不會搶了誰的風采；朱立倫自許總教練，國民黨要好才最重要。

新北市議員葉元之今天在板橋區中山公園舉辦成立競選總部造勢活動，包括市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、前高雄市副市長李四川、黨主席朱立倫、副主席連勝文等人，都陸續站台輔選。

侯友宜接受聯訪時被問到，與朱立倫、韓國瑜等人同時站台，是否會被搶了風采；他除推崇葉元之致力於婦幼與青年議題，也表示，大家彼此分工輔選，團結一起好好為這塊土地做事情，與韓國瑜都是多年的好友，大家一起努力。

隨後站台演講的韓國瑜表示，自己回到故鄉新北市輔選，也感謝當年的新北市副市長李四川，願意協助他推動高雄市政；板橋有7成是外來人口，大家不分彼此一家親，希望持續支持新北市長候選人侯友宜與葉元之，讓新北市政愈來愈興旺。

朱立倫到場輔選葉元之時，遇到同樣站台的韓國瑜剛要離開趕下個行程，朱立倫在公園門口等他出場；此時，韓國瑜在人群中邊走邊被包圍與簽名、合影。

隨後，朱立倫與韓國瑜兩人在人群中相遇，彼此相互擁抱一下，雙方還拍了肩膀後，韓國瑜繼續趕場輔選。朱立倫致詞前接受聯訪被問，會不會覺得光環都被韓國瑜搶走？

朱立倫說，「不會呀，我都希望光芒照在我們每一位候選人、啦啦隊身上」，他自許是總教練，希望大家多給候選人、優秀的助選員掌聲。他說，國民黨是個團隊，大家的角色不同，總教練就是希望大家好，國民黨好是最重要的。

對於民進黨新北市長候選人林佳龍抱怨，選前之夜申請不到場地是「藍營黑箱」的議題，朱立倫說，藍營在台北市盡最大努力也申請不到凱達格蘭大道，最後也是努力找到新的場地；相信大家都願意協助林佳龍尋找場地，不是非要指定板橋區運路，刻意創造悲情。

朱立倫推薦葉元之在他擔任桃園縣長任內就是得力助手，後來也在新北市府服務，不僅是朱家軍、也是侯家軍、韓家軍，更是國民黨的戰將。他在授旗後，賣力為侯友宜、葉元之以及在場的里長，高喊「加油、凍蒜」。（編輯：張銘坤）1111112

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