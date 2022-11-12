饒慶鈴拚連任大造勢 馬英九趙少康助講

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（中央社記者盧太城台東縣12日電）拚連任的國民黨台東縣長饒慶鈴今天舉辦大型造勢活動，邀請前總統馬英九、媒體人趙少康助講。饒慶鈴過去4年提出「慢經濟」施政主軸，希望再為台東服務4年。

饒慶鈴致詞表示，這4年提出「慢經濟」施政主軸，要求局處快思維、高效率，整理太平溪兩岸堤防、打造親水步道，提升台東棒球村場地設備成為國際賽事等級，讓睽違14年中華職棒重返台東，把對台東很重要的建設一一打造完成。

她說，選舉不是比誰罵得大聲，她不會像對手用對立、分化的言論撕裂族群、激化選情，也不會像對手只會批評、空喊口號，卻提不出具體可行建設，「我們大大方方用政績爭取認同，我們踏踏實實做事讓選民有感。」請相信她，讓她衝高選票，再為台東民眾服務4年。

馬英九表示，今天特地來見證4年前他支持的饒慶鈴來帶領台東縣，有多項成績表現是全台第一，可見選擇國民黨，才是帶給大家幸福、快樂、免於恐懼的正確選擇。

馬英九表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情剛爆發時，口罩發生問題、疫苗發生問題、快篩也發生問題，好不容易靠民間合作解決疫苗問題，卻冒出了高端。他質疑全世界疫苗臨床實驗要做3次、高端只做2次，政府就放水讓它通過，結果疫苗打了美國日本都不承認，把人當白老鼠卻沒有追究責任。

趙少康表示，饒慶鈴將近4年時間，改變了台東，讓台東超越了台灣各縣市；反觀蔡英文政府執政6年，經濟日漸衰退，每天罵對岸，貿易順差占比卻是最高；治安敗壞，「不但讓國人到kk園區受難無力拯救，在台灣也有ee園區了」他呼籲選民以這次的投票表達對蔡政府的不滿。（編輯：謝雅竹）1111112