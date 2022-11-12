藍營六都聯合造勢 蔣萬安：打造更好的台北是使命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北12日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今晚參加六都聯合造勢，表示他7年前選立委時根本沒人知道他是誰，如今有這麼多人支持非常感動，打造更好的台北是他的責任跟使命。

蔣萬安出席國民黨今晚在新北市板橋第一運動場舉行的「再一次歡呼 六六大勝」六都市長候選人聯合造勢。

蔣萬安致詞時說，7年前他第一次選立委，他跟太太去市場掃街拜票時，因為來不及做背心，就把「蔣萬安」印成A4紙再別在衣服上，結果攤商竟把太太誤認成他，「當時蔣萬安是男生女生都不知道」。

蔣萬安說，這7年跟市民並肩作戰、在立院問政，所有市民都是他的頭家跟貴人，所以打造更好的台北是他的責任跟使命。

蔣萬安表示，台北市是座偉大的城市，但這幾年停滯退步，例如英國經濟學人做的全球宜居城市評比，北市排名退步20名、人口流失20多萬且多是青壯年、民眾因高物價不敢婚不敢生等等。

蔣萬安並批市長柯文哲上任時誇下海口，說要蓋5萬戶社宅，不僅沒做到，這8年一條新的捷運線都沒有、大巨蛋繼續卡關；汐止塞車問題很嚴重，新北市長侯友宜說民生汐止線要先蓋，結果柯文哲說是盲腸線，如此重要的建設就淹沒在政治口水中，台北市已無法再蹉跎跟等待。

蔣萬安說，台北新北與桃園人口加起來近千萬，共同生活圈建設息息相關，北三都必須共同合作、希望未來可以一起打拚，串接人流與觀光資源，重振疫後經濟。（編輯：張銘坤）1111112