北市公辦政見會 陳時中：給我4年讓台北脫胎換骨

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（中央社記者蕭博文台北12日電）台北市長選舉公辦政見發表會今天登場，民進黨台北市長候選人陳時中提出世界台北、宜居台北、幸福台北3大政策方向，承諾給他4年時間，一定讓台北脫胎換骨。

台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會第1場次今天登場，12名候選人全參加，為史上最多。陳時中以如何從對公共事務有興趣的牙醫師踏入公部門作為開場，細數歷任衛生署副署長、衛生福利部長的心路歷程。

陳時中說，在衛福部長任內完成健保改革、加速C肝納入健保、長照2.0、不孕症補助等工作，並勉勵自己人在公門好修行，心中有人民、服務人民，是在政府單位擔任政務官最基本的思想。

他說，決定參選前曾陷入很深的思考，但仔細衡量防疫團隊，包括現任衛福部長薛瑞元、指揮官王必勝等人都已經可以獨當一面，疫情也漸漸收斂後才決定參選，因為他相信他能做得更好，讓政策造福更多人。

陳時中說，他參選後發現選舉比想像的還殘酷、黑暗，每次聽到有人批評防疫成績，心也是滿痛的，當然他沒有辦法把每一個人都照顧好，但大家都盡力了，台灣防疫成績在世界名列前茅，不應該被這樣責罵。

陳時中指出，對手國民黨候選人蔣萬安不斷攻擊防疫成績，幾乎是往死裡打，真的是沒有必要，並指蔣萬安政見不多，但拿矽谷經驗來談社會住宅恐怕大可不必；而蔣萬安對長照政策也不夠認真，深蹲換車票更是讓人驚訝，預約公車的機轉也讓人搞不清楚。

針對無黨籍候選人黃珊珊，陳時中則表示，黃珊珊一直強調即戰力，但若真有即戰力，為何黃珊珊3年前進入市府擔任副市長與智商157的市長一起，卻看不到即戰力；若黃珊珊覺得居住正義、社會住宅必然要被完成，3年前就可以來做，為何市長柯文哲喊停時卻沒意見。

陳時中說，參選以來就是以政見作直球對決，今天他要提出世界台北、宜居台北、幸福台北3大政策方向；世界台北部分，將成立國際事務局發展會展經濟、城市外交，活絡經濟與觀光。

宜居台北部分，陳時中指出，要加速推動改建整建住宅、海砂屋及危險建築，目標4年內核定2成、8年內核定5成，也要讓民辦都更的SOP更完整，增加都更中心人力。

陳時中說，宜居台北還包括區域治理與改善交通，其中捷運東環段是最大挑戰，要8年內讓它通車，他會奮力來做，因為等不得。

陳時中還表示，「1200首都通交通月票」重點不在從新台幣1280元降到1200元，而是讓範圍更大、平台更方便，北北基桃聯合起來有1000萬消費人口，連結就學、就業、休閒，擴大經濟體，賺錢可能性也變高。

針對幸福台北，陳時中則指出，在高齡部分，他承諾發放1500元的敬老金，讓老人感受到尊重，也會提高加裝電梯的補助，此外還有降低社會住宅租金、積極興建社宅等政策。

陳時中說，除3萬6000元的坐月子補助，也要增加臨時托育強度，讓年輕父母可以喘息，並增加公共托育名額，另每年發放藝遊券給6到18歲兒童、青少年，從小培養體育及文化素養，優先改善通學巷，讓小孩上下學更安心。

陳時中最後重申，如果2014年投票給柯文哲，現在失望透頂，或者厭倦了政治鬥爭、厭倦了無心市政的市長，請給他機會，他一定帶領台北脫離施政滿意度末段班，一定努力讓政策照顧更多人，一定讓台北與一流大城市並駕齊驅，給他4年時間讓台北脫胎換骨。（編輯：張銘坤）1111112