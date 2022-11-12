凱道造勢 陳時中：不要分散力量集中選票支持我[影]

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民進黨12日晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，現場人山人海相當熱鬧，黨籍台北市長候選人陳時中（前中）上台時不忘向熱情支持者們揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年11月12日

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（中央社記者蕭博文台北12日電）民進黨「為台灣鼓舞」大型造勢晚會今晚登場，台北市長候選人陳時中致詞時呼籲支持者不要懷疑自己，堅定信念、不要仇恨對方，「不要分散力量，集中選票支持我。」

民進黨今天晚間在台北凱達格蘭大道，舉行「為台灣鼓舞」造勢晚會，為雙北市長候選人陳時中與林佳龍進行選前衝刺。總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都到場站台。

陳時中致詞時說，這是24年來民進黨最有機會打贏台北市的一次，新竹、桃園、基隆都進步，但台北進步不夠快，而台北是首都，不能原地踏步；過去國民黨執政16年，大家不滿意，台北市長柯文哲8年，大家都失望，「他們不做，我來做。」

陳時中說，一個市長可以改變城市的命運，高雄市長陳其邁在高雄2年拚4年；大家給他機會，讓他「1屆補8年」，他一定會贏，找回台北市的光榮。

陳時中表示，選舉有競爭，但不能連人性都沒有，為短期聲量而造謠抹黑，他不會做也不能做；為短期選舉利益而挑動仇恨，也不應該做，「我的字典沒有仇恨這樣的字，但萬萬沒有想到在這次選舉被大家來仇恨我，心裡實在覺得很痛。」

他說，已經看到疫情出口，但少數人被自己困在仇恨情緒，就是他說的裝睡的人叫不醒；為短期利益不惜傷害國家整體利益不是善良的政治，若讓心中充滿仇恨、扭曲的人選贏，未來城市發展、國家利益也可能因為私心利益而被拋棄。

陳時中說，選舉走到最後，對手不會改變策略，攻擊會越來越激烈、仇恨動員會越來越用力，社會可能因此而撕裂，請大家不要懷疑自己，「我們的信念沒有錯，政治就是在追求良善，我們絕對不會為了短期利益讓台灣社會撕裂、受傷，請不要分散力量，集中選票支持我。」給他機會，一定讓台北脫胎換骨。（編輯：陳政偉）1111112