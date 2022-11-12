蔡英文：1126挺身守護民主 給世界正確訊息

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（中央社記者溫貴香、游凱翔台北12日電）民進黨主席蔡英文今天說，年底選戰是中共二十大後，台灣首場選舉，面對威權擴張必須守護民主，做好準備，對岸冒進的機率就愈小，期盼民眾11月26日再次挺身而出、堅定捍衛民主，給全世界正確訊息。

距離投票日倒數兩週，民進黨晚間在凱達格蘭大道舉辦「為台灣鼓舞」造勢晚會，為台北市長候選人陳時中、新北市長候選人林佳龍拉抬選情，除總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌黨內「三巨頭」到場力挺，高雄市長陳其邁也首度北上站台，為選情加溫。

晚會最高潮落在「台灣隊長」蔡英文協同林佳龍、陳時中上台時，全場辣台派們高喊「加油、凍蒜、總統好」。

蔡英文致詞時指出，「投票，投一次，就要投對人！」選對人會做事，城市進步就會光速前進，期盼11月26日讓陳其邁、黃偉哲、翁章梁高票連任，也支持基隆蔡適應接棒林右昌、桃園鄭運鵬接棒鄭文燦、新竹沈慧虹接棒林智堅、屏東周春米接棒潘孟安，延續城市的光榮、進步不回頭。

她指出，年底這場選戰是中共二十大後，台灣的第一場選舉，全世界都在關注台灣；由於台灣位處自由民主最前線，也是全球半導體供應鏈最關鍵地位，台灣每一個行動、每一個決定，都會影響世界如何看待台灣。

她表示，2016年的大選，讓世界看到台灣決定擺脫國民黨過度傾中的路線，追求更多更進步的改革；2020年大選817萬張堅持改革的選票，讓國際社會再一次肯定台灣堅決捍衛民主自由的決心。

「也許你會說那是總統大選，跟地方選舉不一樣」，蔡英文說，但不要忘了4年前的2018年，當民進黨面臨挫敗，中國把此結果視為對台灣予取予求的訊號，不到2個月就推出一國兩制台灣方案，要台灣低頭。

蔡英文指出，現在有些人為了選舉、扭曲事實，說民進黨只會抗中保台，投給民進黨就是投給戰爭，但她執政以來，遵守承諾維持現狀，國際社會也從未把台灣當作破壞現狀的一方，且愈來愈多的國家把台灣的民主與安全，視為是國際秩序和平穩定的關鍵。

她表示，面對威權擴張，台灣必須守護民主，要有堅定的信念，以及強烈的抵抗與自我防衛的意志，愈是做好準備，對岸冒進的機率就愈小；愈是堅定與團結，台灣就愈強壯、愈安全，自信、團結有決心有準備的台灣，就是國際社會最支持的台灣。

談到疫情，蔡英文說，面對百年大疫，大家都辛苦了，過去這2年多來，有親友離去的悲痛，有加零那一刻的激動，有台灣幫助世界、世界幫助台灣的感動；而陳時中和林佳龍這2年多來，都跟她還有台灣民眾一起對抗百年大疫。

她指出，這兩年多的日子，陳時中總是在第一線，不曾為自己抱屈，卻向受到防疫措施影響的民眾道歉，為最辛苦的醫護、警察人員落淚；首都就是要有像陳時中這樣溫暖、會溝通、會做事、扛得起壓力，且沉穩有肩膀的市長。

蔡英文說，疫情期間，林佳龍是交通部長，當時旅遊業、運輸業受到很大衝擊，林佳龍直接說：「紓困方案，我已經準備好了」；從國安會諮詢委員、到行政院新聞局長，從立法委員到台中市長、再到交通部長，林佳龍一直都為人民的需要，做好準備。

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蔡英文指出，民進黨執政6年多，最重要的是守住台灣的民主，「我們沒有讓台灣變成香港，我們更一起守住台灣的疫情，沒有讓台灣變武漢。台灣，就是台灣人的台灣！」

她呼籲，再過14天就要投票，盼大家為民進黨提名的候選人、再多拉票，也要為18歲公民權的修憲複決、再多拉票，讓台灣的未來有更多年輕人一起承擔，讓改革進步的道路上，有更多台灣隊友。（編輯：林克倫）1111112