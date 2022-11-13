蔣萬安政見發表時間沒用完 陳時中：滿訝異的

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台北市第8屆市長選舉公辦政見發表會12日登場，12名候選人皆到齊與會，國民黨候選人蔣萬安（前右）到場抽籤決定發言順序。中央社記者謝佳璋攝 111年11月12日

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）台北市長選舉政見發表會昨天登場，國民黨候選人蔣萬安在時間還有超過5分鐘時結束。民進黨候選人陳時中今天說，他滿訝異的，一般縱使稿子不夠長，還是有話可以跟市民講。

台北市長選舉首場公辦政見發表會昨天登場，每名候選人有30分鐘暢談市政藍圖，蔣萬安僅用了不到25分鐘，時間還剩下5分鐘26秒時就結束。

陳時中今天上午到景美市場掃街拜票前接受媒體聯訪表示，他滿訝異的，因為一般這種有規劃時間的活動，如果差個2、3分鐘算在可接受範圍內，但還有5分鐘的時間，縱使稿子不夠長，總是有一些話可以跟市民講，「不知道耶，是不是字幕有問題，還是什麼」。

此外，對於國民黨台北市議員徐巧芯稱遭側翼檢舉所以臉書（Facebook）被禁言，陳時中表示，「不用再一直演戲了」；他說，沒人在跟徐巧芯對話，徐巧芯就自己一直不斷地有動作、每天都演，「不就是要搏版面而已嗎？」（編輯：陳仁華）1111113