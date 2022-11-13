選戰倒數 蔣萬安6個月孕妻將陪跑行程拉票

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國民黨台北市長候選人蔣萬安（右2）13日表示，太太石舫亘目前懷著三寶已經6個月，若太太身體狀況允許，將會當他的分身及陪他一起跑選舉行程。中央社記者劉世怡攝 111年11月13日

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（中央社記者劉世怡台北13日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安今天表示，太太石舫亘目前懷著三寶已經6個月，下週起太太身體狀況允許，會當他的分身及陪他一起跑選舉行程。

蔣萬安上午陪著同黨籍市議員參選人張斯綱赴士東市場掃街拜會前，接受媒體聯訪做出上述表示。

媒體詢問，前天下午到東區參加活動，被發現座車違規停紅線75分鐘；蔣萬安表示，發生違規的事情，就會依照規定去繳交罰款，他有特別在交代團隊要更加留意。

媒體追問，昨天政見發表會，蔣萬安講完還剩下5分鐘，是否時間沒抓準，對手陳時中還說「差那麼多很訝異？」

蔣萬安對此表示，政見發表會其實最重要的就是闡述政策，把握發表會機會，將他擘劃市政的藍圖以及政策細節向市民報告，把該說的說清楚，要表達政見說明白，這才是政見發表會重點，也是他在意的事情。

媒體提問，選戰倒數2週的催票規劃，日前跟太太一起上節目，接下來太太是否會陪同跑行程。

對此，蔣萬安說，過去2次立法委員選舉，太太都有陪他在最後階段掃街拜票、跑行程，有時候回家還會幫他準備宵夜，聽他說一整天發生的事情，「她一直是我非常好的心靈夥伴以及後勤支援」，這次選舉因太太正懷著三寶6個月，且關心他選情，所以下個星期開始，太太會當他的分身，陪著他參與一些她身體狀況允許的行程，後續邀請他們夫婦一起出席的活動，也會一起參與。（編輯：方沛清）1111113