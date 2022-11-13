侯友宜：血液就是愛中華民國 DNA團結愛台灣

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）國民黨新北市長候選人侯友宜今天表示，他流的血液裡就是愛中華民國這塊土地，他的DNA就是團結愛台灣，盼望讓年輕人在台灣這塊土地可以安居樂業；從警、從政以來的初心不變。

侯友宜今天在鶯歌區陪同國民黨籍市議員參選人呂家愷在市場掃街拜票；隨後，也參加爭取連任的市議員蘇泓欽競選總部在鶯歌區的團結大會。

侯友宜說，他做事情不分任何派系、顏色，只要好好認真做事的人，就會和他緊緊在一起。他與前台北縣議員蘇有仁認識已久，蘇有仁交棒給蘇泓欽後，不分黨派服務的精神，獲得侯友宜肯定。

侯友宜市場掃街接受聯訪時表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的疫情關係，許多土城、樹林、三峽、鶯歌區的年輕人，對年輕的市議員參選人不夠瞭解，希望他陪同市場掃街，協助讓外界認識呂家愷。

藍營昨晚在新北舉行六都市長候選人共同造勢，侯友宜說，年底選舉是「必須守護中華民國，贏回台灣未來」的關鍵時刻。

今天被問到此議題時，侯友宜表示，一輩子從警至今就是在守護人民、土地與安全，這是40多年來的初心，希望不分顏色，團結守護台灣這塊土地。他說，「我的血液很清楚，我的DNA就是愛國家，這是我的心中的價值」，希望多做事，帶給年輕人永續安居樂業，也愛中華民國、也愛台灣。

至於競選對手林佳龍競選辦公室持續拋出選前之夜在區運路申請路權問題，侯友宜說，申請單位與權責單位都已經多次說清楚，全部依照規定辦理，尤其，辦活動過程安全最重要。

侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭今天也透過新聞稿表示，昨晚造勢晚會聚集上萬人，散場後不少民眾紛紛通過區運路疏散，前往板橋車站搭乘大眾運輸工具。

王敏旭說，林佳龍競總遲至8月19日才同時申請借用板橋第一運動場廣場、及板橋第二運動場；但板一運動場早由國民黨新北市黨部依規定在6個月前的今年5月，申請借場地獲准。

王敏旭說，新北市府體育處已同意林佳龍借用第二運動場舉辦選前之夜，市府也請林佳龍陣營依規定修改申請內容，也會核定公館街路權申請案。林佳龍既已借到板橋第二運動場，盼望一起舉辦選舉嘉年華會。（編輯：方沛清）1111113