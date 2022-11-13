何博文：選前之夜各辦各的 區運路仍有疏散空間

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（中央社記者王鴻國新北13日電）民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，從昨天藍營在板一廣場萬人造勢情形來看，雙方可各自辦理選前之夜活動，區運路上的緩衝空間絕對足夠疏散群眾。

何博文在新聞稿中表示，林佳龍競辦公布申請舉辦選前之夜的路段，是以深丘福德宮為起點，也就是將區運路跟新站路口做為舞台搭設區，從路口往漢生東路的路段，並非林佳龍競選辦公室申借的範圍。

何博文指出，不管是藍營昨天或是2018年在板橋第一運動場前廣場的造勢活動，警方估算群眾人數共約2萬人上下，群眾聚集的範圍就在廣場內，透過昨天晚上在自己臉書上所公布的網友空拍圖，區運路上的緩衝空間絕對足夠疏散群眾。

他表示，透過適當的交通維持計畫，就可以讓雙方陣營各自辦理選前之夜造勢活動，完全不會互相干擾，也沒有影響疏散的問題。

何博文說，民主選舉是一場嘉年華，相信新北市民都有良好的民主素養，希望在選前之夜為各自支持的候選人加油打氣，造勢也會平和結束。希望侯陣營回頭是岸，不要歹戲拖棚，與人民為敵，儘早與林佳龍陣營協商路權申請。（編輯：李錫璋）1111113