蘇貞昌推薦林佳龍學經歷豐富 籲全力拉票支持

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）行政院長蘇貞昌今天下午在中央政績說明會，推薦民進黨新北市長候選人林佳龍有眼光、有魄力、學識好，希望倒數投票之際，民眾可全力替林佳龍拉票，也替新北市議員參選人催票。

「中央政績說明會」今天下午在新北市中和區舉行，訴諸中央與地方一起打拚，讓民主台灣大進步。

蘇貞昌到場助講時，推薦林佳龍在交通部長任內協助推動新北的捷運與停車場的建設，可以利用前瞻基礎建設計畫的經費，推動新北市的地方建設。

蘇貞昌表示，台灣與新北城鄉差距大，中央在教育建設方面完成「班班有冷氣」，連冷氣經費電費、維護經費也是由中央負擔。另外斥資新台幣14億元，替新北市的孩子爭取8萬台的平板電腦。

蘇貞昌說，中央也推出育兒津貼翻倍、不育症補助，連院長辦公室也有2名30多歲、40多歲的成員因此受惠懷孕產子。

另外，在長照上，蘇貞昌說，比起馬英九政府時代每年10萬人，現在中央政府照顧長照人口增加許多。中央也對房屋租金補貼投入300億元，讓許多租屋族受惠。

蘇貞昌說明社會住宅預算與興建中的方案中，分別闡述中和社宅、中和保二總隊、汐止白匏湖等社會住宅的戶數與進度，將照顧新婚租屋族，新北總共將興建1萬8000戶。

蘇貞昌推薦林佳龍的學識與經歷，且在交通部長任內照顧新北，如果當選可以替新北大翻身，希望群眾在最後關頭全力拉票支持。

林佳龍致詞說，如果當選將增加社會住宅，讓年輕人有房子可以住，並且補助青年成家基金一對10萬元，讓首都圈可以共同發展。

包括基隆市長林右昌也到場助講，說明老人假牙補助在基隆實施的情形，強調「財政不佳的基隆都可以實施，財政狀況更好的新北市為何做不到」。（編輯：李錫璋 ）1111113