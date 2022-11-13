林佳龍：當國際觀市長 讓雙北為「雙蛋黃」城市

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民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）13日在土城區率市議員參選人車隊掃街，透過麥克風向市民請託拜票。他表示，盼帶動支持者的熱情，在選戰最後關頭衝刺，也提高士氣。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年11月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）民進黨新北市長候選人林佳龍今晚表示，新北均衡發展很重要，不能集中在都會區；他要當國際觀市長，讓雙北成為「雙蛋黃」雙子星城市，也呼籲選民拒絕只當半年市長的侯友宜。

林佳龍今晚在新北市鶯歌區育智路廣場，參加「希望新選擇」音樂晚會，致詞時推崇市議員參選人卓冠廷與其妻子前立委洪慈庸是溫暖的人；就像他的妻子廖婉如近日當其分身助選，都是同類相聚的溫暖人。

林佳龍說，選對市議員很重要，選對市長也很重要，「選對人才才會有好將來」，但市長侯友宜已從副市長至市長擔任12年了。最近民調發現，新北治安退後、社會福利為六都最少、圖書館藏書與借書最少。

林佳龍說，新北市升格前的鶯歌鎮公所還有自己的預算，現在升格後的建設經費都由市府「沒收」，而侯友宜卻爭功諉過，只「用預算綁樁」，把交通建設的經費變成綁工程建設樁腳的經費。

林佳龍說，侯友宜想要代表國民黨參選總統，而市長選舉離總統黨內初選只有半年，所以侯友宜被稱為半年市長，呼籲市民「拒投半年市長」、拒絕投給「落跑市長」。

他說，投票的決定攸關新北市的未來，新北不是台北市的衛星城市、也不是衛星工廠，應要有光榮感、要有建設的志氣。包括鶯歌區與北海岸也都拒絕邊緣化、拒絕空心化。

他提出政見表示，希望透過整合「首都通」的電子票證，讓大台北市民善用大眾運輸系統；也透過南北捷運線，串連其他捷運四通八達，讓就業、就讀都在新北市。

林佳龍說，要當有國際觀的市長，不讓台北市成為蛋黃，新北市卻成為蛋白，應成為「雙蛋黃」的雙子星城市。他是裁縫師，要量身打造符合新北市需求的西裝。若當選，也會納入以往新北市長參選人蔡英文、蘇貞昌等人所提出政見，讓林佳龍拚一屆市長，可以完成4年的政見。

林佳龍今天也在土城區，率領土城區市議員參選人車隊掃街，透過麥克風向市民請託拜票。他表示，新北幅員遼闊，掃街可直接接觸選民，盼帶動支持者的熱情，在選戰最後關頭衝刺，也提高士氣。（編輯：李錫璋）1111113