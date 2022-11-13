妻子孫琬玲首度登台力挺 陳時中感謝包容與支持

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）選戰倒數不到2週，民進黨台北市長候選人陳時中的妻子、大提琴家孫琬玲今天在丈夫的音樂會獻上琴聲表達支持，陳時中則報以鮮花與擁抱，哽咽感謝妻子的包容與支持。

「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」今天晚間登場，由金曲台語歌王王俊傑的平安之歌揭開序幕，接著依序由民謠大師陳明章、董事長樂團、台語金曲歌后詹雅雯、滅火器樂團演出。

音樂會中場，在前副總統陳建仁致詞後，立委吳思瑤帶領做為神秘嘉賓的孫琬玲出場，拉奏台東調、信仰及望春風3首曲目，引發現場一陣歡呼。

在孫琬玲演奏結束後，陳時中上台獻花並擁抱妻子，他語帶哽咽表示，自己坐在台下聽得非常感動時突然想到，在防疫的900多天及參選後100多天、超過1000天的日子裡，他從來沒有謝謝過妻子，「我要現在跟妳說謝謝，謝謝妳對我的包容，也謝謝妳對我的支持，我才有力量繼續往前走。」

陳時中隨後致詞說，從107年接下衛福部長工作，到2年多前接下疫情指揮官的重任，儘管困難但他沒有被打倒，還透過全民共同努力，一起讓台灣在世界舞台上站得比別人高。

陳時中指出，他參與公共事務只帶著一個信念，就是讓台灣成為溫暖與希望的國家、讓他的故鄉台北成為溫暖與希望的城市，儘管對手從選戰第一天就開始操作仇恨、為了選舉再難聽的謾罵與謊言都說得出口，但他的心中沒有仇恨，跟他站在一起的好朋友也沒有，而是一起唱著溫暖的歌。

陳時中提及，他最近聽到有人批評「台派霸凌」，這讓他很納悶，「難道全台灣還有人不是台派嗎？」他呼籲，如果不是那就加入吧，一起為台灣努力、愛台灣。

陳時中表示，每一次選舉都是希望團結共識、異中求同再往前努力，而不是每選一次撕裂一次，這樣的民主政治沒有意思。

他說，輸贏固然重要，但選舉終會結束，候選人要思考在這過程為台灣留下了什麼，「我想要告訴我的對手，選舉結束後人民會回頭檢視，會看到有人留下一句句醜陋謊言，但我與音樂界朋友留下的是一段段優美旋律。」

陳時中呼籲，在越緊迫的關頭，越能看見一個人真正的本性，選戰剩下12天，請大家仔細看看所有候選人的本性，但即使看出本性也不要仇恨對方，而是一起把希望與溫暖散播出去，用愛抵擋謊言與仇恨。（編輯：李錫璋）1111113