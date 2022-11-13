妻子石舫亘同上節目表支持 蔣萬安唱歌示愛致謝

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（中央社記者劉世怡台北13日電）國民黨台北市長候選人蔣萬安偕懷著第三胎的妻子石舫亘上電視節目。蔣萬安表示，無論參選立委、台北市長，都有先徵求太太同意，為感謝太太支持，接受主持人提議唱歌示愛。

蔣萬安與妻子石舫亘接受電視節目「台灣啟示錄」主持人洪培翔專訪，今晚播出。節目上看出夫妻感情好，蔣萬安在講話時，石舫亘眼神不離丈夫身上。

洪培翔問蔣萬安，選上2屆立法委員，從政才6年，現在挑戰選台北市長，應該算得上「平步青雲」，自認與蔣家第四代的身分有沒有關聯。

蔣萬安表示，他是直到高中才知道「蔣家」身世，蔣家身分是個光榮，也是責任。

被問及7年前決定首次參選立法委員有先問太太意見嗎？蔣萬安說，那時候有徵詢石舫亘的意見，有獲得支持；石舫亘則就是支持，而且有提醒蔣萬安如果要投入政治，就早一點開始，如果不順利，至少還是個律師。

蔣萬安說，第一次選立委，他跟石舫亘去市場掃街拜票時，因為來不及做背心，就把「蔣萬安」印成A4紙，用別針別在衣服上，結果有攤商竟把太太誤認成他，「當時蔣萬安是男生女生都不知道」。

石舫亘說，印象深刻有一次目睹蔣萬安拜票時，遭不支持者吐口水在衣服上，蔣萬安當下仍點頭說謝謝，接著才轉身到一旁做清潔及擦拭一下，再繼續拜票，她看在眼裡覺得心疼。

洪培翔提及，石舫亘看著蔣萬安的神情，溫柔又堅定，要求蔣萬安把攝影棚當KTV唱歌告白。蔣萬安為表達感謝太太的辛勞並示愛，接下麥克風唱著歌手周杰倫的告白氣球。

被問到蔣萬安作的決定，石舫亘好像沒有不支持的，蔣萬安當場笑稱「那要不要生第四胎」。（編輯：李錫璋）1111113