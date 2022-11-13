賴副總統第10次助選 盼林佳龍蘆洲得票率達7成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

副總統賴清德（前右）13日晚間第10次為民進黨新北市長候選人林佳龍（前左）助選，呼籲蘆洲選民支持一流人才及有一流市政規劃的林佳龍。中央社記者王鴻國攝 111年11月13日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北13日電）副總統賴清德今晚第10次為民進黨新北市長候選人林佳龍助選，呼籲蘆洲選民支持一流人才及有一流市政規劃的林佳龍，讓林佳龍在民主聖地的蘆洲，得票率最高能達到70%。

林佳龍今晚在三民高中舉辦蘆洲競選總部成立新北大翻新音樂晚會，吸引許多民眾到場力挺，林佳龍表示，國民黨新北市長候選人侯友宜陣營「吃人夠夠（台語）」，不僅放話要贏他40萬票，還以新北市為跳板，將來可能參選總統。

因此，他承諾，若當選市長，一定會做滿4年任期，若是侯友宜當選，可能半年後就會落跑，因此，他呼籲大家拒投半年市長。

賴副總統到場助選，林佳龍感謝並表示，賴副總統已是第10次來幫他助選，如同當成自己的選舉在跑。

賴副總統致詞表示，蘆洲是台灣民主聖地、蘆洲鄉親長久以來支持民主、為台灣站第一線。

副總統表示，在2008年民進黨最辛苦的時候，濁水溪以北的立委只剩三重、蘆洲2席，2010年後無論總統、市長、立委選舉，支持民進黨的選票都超過5成，2020年更有64%選票支持，「深深一鞠躬向蘆洲的民主力量、民主精神致謝」。

賴副總統表示，蘆洲鄉親對台灣一定要有信心，支持並做總統蔡英文的後盾，「若我們贊成蔡總統領導、肯做蔡總統後盾，那我們支持民進黨提名的候選人、新北市支持林佳龍，讓國際社會知道台灣人民、蘆洲鄉親絕對守護台灣到底」。

賴副總統表示，他作為新北市子弟，看林佳龍這麼認真打拚為新北規劃，真的很感動，呼籲大家支持一流的人才、有一流市政規劃的林佳龍。蔡總統2020年在蘆洲拿 64%選票，呼籲大家這次選舉讓蘆洲的得票率能達到 70%，為了台灣、為了新北市未來，以及蘆洲的發展，一定要全力支持林佳龍、投林佳龍一票。（編輯：李錫璋）1111113