妻子登台力挺 陳時中籲尊重女性勿稱夫人牌

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）民進黨台北市長候選人陳時中昨天獲得妻子孫琬玲登台力挺，國民黨對手蔣萬安也預告太太石舫亘將陪同助選。陳時中今天呼籲，要尊重女性，不能把妻子稱作「夫人牌」。

陳時中妻子、大提琴家孫琬玲昨天晚間在「唱咱的歌．行咱的路阿中感謝音樂會」獻上琴聲表達支持，陳時中則報以鮮花與擁抱，哽咽感謝妻子的包容與支持。

陳時中今天上午出席「海外學者、女性學者挺阿中」記者會後接受媒體聯訪，對於昨天向孫琬玲道謝時是否有哭表示，「將近啦，還沒」。

陳時中說，昨天很感動，後來突然想起來，在防疫900多天、這麼長的日子裡，心裡常常感謝孫琬玲，但居然從來沒有說出口，覺得有些感傷、心酸，所以借機會講出口。

陳時中提及，他與孫琬玲以前參加活動時，孫琬玲會對名牌上只寫「陳夫人」有意見，認為難道她沒有姓嗎，所以他知道要落實男女平權，要對女性尊重。

陳時中說，他是陳時中，孫琬玲可以是他的夫人或「孫女士」，但不能把她稱作「牌」，說要打「夫人牌」。

此外，對於有網友在PTT上稱陳時中與衛福部長薛瑞元到貓纜密會，陳時中強調，「絕無此事，很清楚的，絕無此事」。

陳時中競選總幹事吳思瑤補充，這是假新聞、奧步，她呼籲支持者，選戰最後10多天會有非常多的陷阱及認知戰，請堅定信念，對這類抹黑置之不理，一同遏止這種行為。

另一方面，媒體詢問，最新民調顯示陳時中排名第1，且男性支持度大幅領先。陳時中回應，任何民調都具有參考價值，很高興能夠得到肯定，不過選舉最後還是要看選票，他的戰略不會改變，繼續提出政見、與選民搏感情，努力到最後一分鐘。（編輯：方沛清）1111114