新北電視政見會 林佳龍自許城市裁縫師推大翻新

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北14日電）新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今天登場，民進黨新北市長候選人林佳龍表示，他出身裁縫師家庭，未來自許城市裁縫師要為新北量身定做市政規劃，讓新北大翻新。

新北市長選舉公辦電視辯論式政見發表會今天登場，林佳龍指出，他出身裁縫師家庭，中南部很多人都到大台北尋求翻身的希望，他自許是城市裁縫師，要為新北量身訂做最適合的衣服。

他表示，新北升格12年，有升級嗎？在城市建設的接力賽上是一棒接一棒，應好好傾聽民眾心聲。

他指出，國民黨新北市長候選人侯友宜從新北市副市長至新北市長做了12年太久了，使得新北市的評比排名一直走下坡，六都吊車尾，做太久就後繼無力。

林佳龍表示，新北的發展有2大病灶，分別是空心化及邊緣化，新北沒有好的基礎建設，以及偏遠地方邊緣化，資源更少了，沒有做到廣域治理的均衡發展。他會用國土規劃角度推動首都圈的發展，只要給他4年，他一定可以讓新北大翻新。

林佳龍結論指出，在這幾年所看到的政績，侯友宜要感謝2個人，一是前新北市長朱立倫，另一是總統蔡英文。侯友宜所講政策，幾乎都是朱立倫所建立的；其次是蔡總統主政6年來，提供新北很多的資源，政績都會前人種樹後人乘涼，吃果子若不拜樹頭，也不能砍樹頭。

他說，新北已走到一個關鍵的時刻，城市的治理不能再空轉，需要翻轉。請市民思考選擇侯友宜與選擇林佳龍的差異，除城市的治理，還有代表個人的性格及風格，他是開創型的、有國際觀及願景規劃的人，會用團隊一起改變現況。

林佳龍表示，除了城市治理的相關政策，最重要還是在領航者的價值觀，從強攻導致鄭南榕自焚，對已故立委盧修一及很多海外黑名單回來異議份子的打壓，到「恩恩」 父親的哭泣，黃先生遭警察毆打，這些都是事實的民怨，所以為什麼新北要大翻新？因為市民要大翻身。

他指出，政治貴在品格，作為一個有血有肉的市長，遠比談論行政法條更重要，「好好做事」這4個字，變成現在年輕人調侃的一個笑話。希望新北大翻新，從換新市長開始，讓新的新北市成為首都圈領頭羊。

林佳龍會後接受媒體聯訪。對於今天的表現，林佳龍表示，希望由市民來打分數，他今天穿的西裝就是父親與師傅們量身訂做，他在關鍵時刻會穿，除了有慈愛溫暖外，期待用城市裁縫師方式，對於任何一名客戶都要當作唯一、且要為市民量身訂製滿足所需。

他指出，新北最大問題是沒有對市民量身訂做的城市規劃，他來自中南部，並在裁縫師家庭成長，希望呈現治理理念就是一定要針對客人量身訂製，為新北這個城市的主人、也就是為市民打造合身又得體的宜居城市。（編輯：戴光育）1111114